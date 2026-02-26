Noche de violencia en la ZMG, Jalisco: Un hombre herido de bala y una camioneta calcinada

La inseguridad en Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) sumó dos nuevos episodios durante la noche.

En hechos distintos, los cuerpos de emergencia y las corporaciones policiales tuvieron que movilizarse para atender a una víctima de un ataque directo y sofocar un incendio provocado que alarmó a los vecinos.

Atacan a hombre mientras caminaba en la ZMG

Un hombre de 30 años vivió momentos de terror en la colonia Miravalle. Según testimonios, caminaba tranquilamente por el cruce de las calles De la Música y Arquitectura, cuando un sujeto desconocido se le acercó y, sin mediar palabra, le disparó con un arma de fuego.

Tras la agresión, el atacante huyó, dejando al joven herido en plena vía pública.

Hombre baleado llega al hospital en la ZMG

Afortunadamente, el hombre no se quedó a esperar una ambulancia. Sus familiares reaccionaron de inmediato y lo trasladaron por sus propios medios a la unidad médica Cruz Verde Leonardo Oliva. Los médicos que lo recibieron informaron que el paciente presentaba tres heridas de bala: una en la espalda y dos más en la zona de la ingle.

Hasta el momento, la persona baleada está siendo atendida por personal médico.

🔴#IMPORTANTE | Un vehículo se incendió en la colonia Niños Héroes en Guadalajara, autoridades investigan este hecho.



Con información: Antonio Sánchez, (@Asancheztv). pic.twitter.com/XKN570o0Jg — Tv Azteca Jalisco (@TVAztecaJalisco) February 26, 2026

Sujetos armados incendian vehículo en la ZMG

Casi al mismo tiempo, los habitantes de la colonia Niños Héroes fueron testigos de un acto vandálico. Sujetos desconocidos se acercaron a una camioneta que estaba debidamente estacionada y, de manera intencional, le prendieron fuego.

Las llamas crecieron rápidamente, provocando una densa columna de humo y el pánico entre los dueños de casas cercanas que temían que el fuego se extendiera.

Movilización de bomberos y policías

El reporte al número de emergencias activó a los elementos de Protección Civil y Bomberos de Guadalajara, quienes llegaron al sitio para combatir el incendio. También se presentaron policías municipales para acordonar la zona y resguardar lo que quedó del vehículo.

El fuego fue controlado, pero la camioneta sufrió daños totales debido a la intensidad de las llamas provocadas.

Fiscalía busca a responsables de ataques en la ZMG

Tanto por la agresión armada en la colonia Miravalle como por el incendio en la Niños Héroes, la Fiscalía del Estado ya abrió las carpetas de investigación correspondientes. El Ministerio Público será el encargado de revisar cámaras de seguridad y recabar testimonios para identificar a los agresores en ambos casos.

Por ahora, no se reportan personas detenidas por estos hechos.