Suspenden a maestra agredida por madre en kinder de Hidalgo; investigan presunto maltrato a menores

La comunidad escolar del fraccionamiento Villa Magna, en Tizayuca, Hidalgo, no sale del asombro. La Secretaría de Educación Pública del estado confirmó la suspensión de una maestra de primer grado, luego de que salieran a la luz prácticas de disciplina que parecen sacadas de una película de terror.

El video que destapó el maltrato en kinder de Hidalgo

Todo detonó cuando se hizo viral un video grabado dentro del jardín de niños "Rosaura Zapata". En las imágenes se observa a una madre de familia entrando al salón de clases para confrontar a la maestra.

Entre jaloneos y reclamos airados, la mamá le reclama por el trato hacia su hijo. La tensión escaló rápidamente, dejando en evidencia que la comunicación entre padres y la docente estaba rota desde hace tiempo.

¿De qué acusan a la maestra de kinder en Hidalgo?

Lo más alarmante del caso son los testimonios de los pequeños. Según la denuncia de varios padres, la maestra no solo les gritaba, sino que presuntamente los amarraba de las manos a las sillas para obligarlos a quedarse quietos.

Además, los padres señalaron que la docente solía encerrar a los niños como método de castigo, una situación que los menores ya no pudieron callar al llegar a sus casas.

Una escena de violencia en un Jardín de Niños en #Tizayuca, #Hidalgo. ⁣

⁣

Una madre de familia confrontó y golp3ó a la maestra de su hijo, por presunto maltrato contra menores de apenas tres años.⁣

⁣

La docente fue señalada por varios niños de supuestamente encerrarlos e… pic.twitter.com/FI6iCSDckz — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) February 24, 2026

Autoridades de Hidalgo anuncian la suspensión de la maestra

Ante la gravedad de los señalamientos y la violencia captada en el video, las autoridades educativas informaron que la maestra fue separada de su cargo de manera preventiva. Esta medida busca garantizar la seguridad de los alumnos mientras se realiza una investigación profunda.

Se busca deslindar responsabilidades y confirmar si estas agresiones eran una práctica común en el aula.

No era la primera vez que intentaban denunciar a la maestra

De acuerdo con los padres de familia, la maestra ya tenía antecedentes de mal comportamiento. Aseguran que anteriormente habían intentado hablar sobre su forma de trabajar, pero no fueron escuchados hasta que la situación explotó con el video de la confrontación.

Los padres insisten en que no se trata de un hecho aislado, sino de un patrón de violencia escolar que afectó a varios niños del grupo.

⚠️ En un Jardín de Niños de Tizayuca, Hidalgo, una madre de familia habría agredido a la maestra de su hijo tras acusaciones de presunto maltrato a menores de tres años; padres ingresaron al salón para exigir explicaciones y el caso ha generado indignación 🚸👩‍🏫



📹:… pic.twitter.com/LcOp2nTpcn — adn Noticias (@adnnoticiasmx) February 25, 2026

¿Qué pasará con la maestra y el kinder?

Por ahora, la investigación sigue su curso y la docente no podrá regresar a las aulas hasta que concluyan las diligencias. Las autoridades están revisando si otros docentes o directivos sabían de estas prácticas y no actuaron.

Mientras tanto, en Tizayuca, los padres exigen justicia y protocolos más estrictos para asegurar que ningún otro niño vuelva a ser amarrado o encerrado en su propia escuela.