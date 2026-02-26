Desaparece ciudadano estadounidense de 71 años en Sonora; no se sabe nada de él desde el domingo 22 de febrero

La comunidad de San Carlos, en Guaymas, se encuentra en alerta. Las autoridades de Sonora han desplegado un operativo de búsqueda para dar con el paradero de Patrick Joseph Weber, un hombre de 71 años, ciudadano estadounidense, de quien no se sabe nada desde el pasado domingo 22 de febrero, día en que se desató una ola de violencia por la caída de "El Mencho".

Su familia, preocupada por el silencio repentino, ha movilizado a las redes sociales para intentar encontrar una pista.

Hijo de ciudadano estadounidense desaparecido en Sonora pide ayuda en redes sociales

La alerta creció cuando Michael Weber, hijo de Patrick, publicó un mensaje urgente en grupos de Facebook. Según su relato, a "Pat" no lo ven desde el pasado sábado 21 de febrero. La última comunicación que tuvieron con él fue el domingo 22, y desde entonces, su teléfono y sus redes han permanecido en silencio.

La familia pide que cualquier persona que lo haya visto, por pequeña que sea la información, se comunique de inmediato.

Estadounidense desaparecido fue visto por última vez en Marina Real

De acuerdo con los testimonios recabados, Patrick fue visto por última vez en la zona de Marina Real, un área muy concurrida por turistas y residentes extranjeros en Guaymas. Es ahí donde se están centrando los esfuerzos de búsqueda, ya que es el último punto donde se tuvo certeza de su ubicación física antes de que se perdiera el contacto total con sus seres queridos.

🚨Ojo con esto



Un ciudadano estadounidense fue reportado como desaparecido en Sonora.



Se trata de Patrick Joseph Weber, visto por última vez el pasado 22 de febrero, mismo día en que se registró la ola de ataques violentos en distintas zonas del país. Su último paradero fue en… pic.twitter.com/MWRoR3oZDN — Arturo Villegas (nueva cuenta) (@ArturoVill7) February 26, 2026

La Fiscalía de Sonora toma el caso

La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJES) confirmó que ya hay una investigación en curso. Desde que recibieron el reporte, los agentes han realizado diligencias que incluyen:



Entrevistas con personas cercanas y posibles testigos en la zona.

Inspecciones a detalle en su domicilio.

Revisión de su vehículo y de una embarcación vinculada a él para buscar indicios que expliquen su ausencia.

Estados Unidos ya está ennterado de la desaparición en Sonora

Dada la nacionalidad de Patrick, la Fiscalía informó que mantiene una comunicación constante con el Consulado General de los Estados Unidos en Hermosillo.

Ambas instituciones trabajan se encuentran trabajando parpa agilizar la investigación.

FGJES investiga el paradero de un ciudadano estadounidense en Guaymas



Guaymas, Sonora, 25 de febrero de 2026.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informa que se encuentra en curso la investigación para la localización de Patrick Joseph Weber, de 71 años… pic.twitter.com/Un1nhRsauW — Fiscalía de Sonora (@fgjesonora) February 26, 2026

¿Qué hacer si tengo información de una persona desaparecida?

La búsqueda sigue activa y cualquier dato cuenta. Si tienes información sobre Patrick Joseph Weber, puedes contactar a su hijo Michael mediante Facebook o llamar al teléfono 520-349-4269.

Patrick es un hombre de la tercera edad y su familia espera que este esfuerzo conjunto entre ciudadanía y autoridades permita que regrese pronto a casa.