¡Terror en Iztacalco! Hallan cuerpo de una joven bajo un puente de Canal Río Churubusco, CDMX

La CDMX se sacudió este jueves 26 de febrero con una noticia que estremece. Vecinos que caminaban por la zona de Canal Río Churubusco y Avenida 7 en la alcaldía Iztacalco, se toparon con una escena de terror: el cuerpo de una mujer joven yacía debajo de un puente vehicular, en una zona de difícil visibilidad y rodeada de basura.

Movilización de policías por hallazgo en alcaldía Iztacalco, CDMX

Eran las primeras horas del día cuando los colonos de la Agrícola Pantitlán dieron aviso a las autoridades. Al llegar al bajopuente que conecta con la avenida Chimalhuacán, hacia Nezahualcóyotl, los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) confirmaron lo peor.

Encontraron a una joven, de unos 22 años de edad, tirada sobre el pavimento y sin signos vitales.

Escena del crimen bajo investigación

Lo que más llamó la atención de los primeros respondientes fue que la víctima se encontraba sin ropa. De inmediato, los oficiales acordonaron el área con cintas amarillas para proteger cualquier indicio, cerrando el paso cerca del Periférico Oriente.

El lugar, que suele ser utilizado por peatones para cruzar entre la capital y el Estado de México, se convirtió rápidamente en un escenario forense.

¿Cómo llegó el cuerpo a esa zona?

Una de las principales líneas de investigación de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX es determinar cómo llegó el cuerpo ahí. Por la posición y las condiciones del hallazgo, los peritos analizan si la joven falleció en ese punto o si agresores la arrojaron desde un auto en movimiento aprovechando la cantidad de basura que hay en el lugar.

Hasta ahora, la víctima permanece en calidad de desconocida.

Peritos trabajan para identificar a la joven encontrada en Iztacalco, CDMX

Al lugar arribaron especialistas del Servicio Médico Forense (Semefo) para realizar el levantamiento del cadáver. Con trajes blancos y herramientas de precisión, recolectaron pruebas antes de trasladar el cuerpo a la morgue.

Se espera que en las próximas horas se le realice la necropsia de ley para saber la causa exacta de su muerte y revisar si existe algún reporte de desaparición que coincida con sus rasgos físicos.

Iztacalco exige seguridad en la zona

Este bajopuente ha sido señalado anteriormente por los vecinos como un punto inseguro debido a la falta de iluminación y la acumulación de desechos. El hallazgo de hoy ha reavivado el miedo entre quienes viven en los límites de Iztacalco y el Estado de México.