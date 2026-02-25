¿Quiénes son “Los Cuinis”, el “cerebro financiero” detrás del imperio del CJNG?

En el mundo del crimen organizado, existen quienes buscan la fama y quienes prefieren los negocios. "Los Cuinis" pertenecen al segundo grupo. Aunque hoy están bajo los reflectores tras la caída de Nemesio Oseguera, "El Mencho", este grupo liderado por la familia González Valencia ha sido durante décadas el motor económico que permitió al Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) expandirse por todo el mundo.

Relación entre "Los Cuinis" y el CJNG

La relación entre estos dos grupos no es solo de negocios, es de sangre. "El Mencho" es cuñado de los principales líderes de "Los Cuinis", pues son hermanos de "La Jefa" (Rosalinda González) esposa del líder del CJNG), lo que creó una alianza indestructible.

Mientras el CJNG se encargaba de la violencia y el control territorial, "Los Cuinis" se enfocaban en lo que mejor saben hacer: mover toneladas de droga desde Sudamérica y lavar las ganancias ilícitas a través de una red empresarial que parece infinita.

"Los Cuinis": El banco del CJNG

El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos ha descrito a "Los Cuinis" como una de las organizaciones de narcotráfico más ricas del planeta. A diferencia de otros grupos, ellos se especializaron en infiltrar la economía legal.

Han usado desde centros comerciales y empresas inmobiliarias hasta negocios de renta de cabañas en Tapalpa y restaurantes de sushi en Guadalajara para "limpiar" el dinero sucio y darle acceso al sistema financiero global.

El Departamento de Justicia tenía vigilado tanto a “Los Cuinis” como al CJNG|Department of Justice

"Los Cuinis" y su estrategia para despistar a las autoridades

Para evadir a la justicia, "Los Cuinis" son expertos en cambiar de identidad. Un ejemplo claro son sus restaurantes: cuando el negocio "Bake and Kitchen" fue señalado por la oficina de control de activos (OFAC), simplemente le cambiaron el nombre a "Master Reposterías". Lo mismo hicieron con el famoso "Kenzo Sushi", que pasó a llamarse "Corporativo Sushi Provi".

Este "juego del gato y el ratón" les permitió seguir operando en zonas exclusivas de Zapopan y Guadalajara durante años.

Estos son los negocios que "castigó" Estados Unidos a "Los Cuinis" y al CJNG

El gobierno estadounidense, a través de la OFAC, ha identificado una lista de empresas que servían como fachadas. Al ser "castigadas" (designadas), todas sus cuentas en Estados Unidos quedan congeladas y nadie en ese país puede hacer negocios con ellas.

Aquí algunos de los más destacados:



Plaza Los Tules: Centro comercial en Zapopan, Jalisco.

Hotelito Desconocido: Un hotel de lujo en Tomatlán, Jalisco.

W&G Arquitectos: Firma de arquitectura en el Estado de México.

Mizu Sushi Lounge: Restaurante en Puerto Vallarta.

Onze Black: Empresa dedicada al negocio del tequila.

Cabañas La Loma (Las Flores): Complejo de renta vacacional en Tapalpa.

Xaman Ha Center: Centro comercial en Playa del Carmen, Quintana Roo.

Dilava: Clínica médica en Guadalajara.

Estos son algunos de los negocios señalados por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. |U.S. Department of the TreasuryOffice of Foreign Assets Control

Estados Unidos sentenció a uno de los líderes de "Los Cuinis"

A pesar de su sofisticación, el imperio de "Los Cuinis" está sufriendo grietas profundas. Recientemente, José González Valencia, uno de los principales líderes, fue sentenciado a 30 años de prisión en Estados Unidos.

Tras pasar años escondido en Bolivia con una identidad falsa y ser extraditado desde Brasil, finalmente enfrentó cargos por traficar cocaína incluso mediante métodos submarinos. Este golpe se suma a la cadena de detenciones de la familia, incluyendo a "El Menchito" y otros operadores clave,además de la reciente muerte de "El Mencho".

Hoy, con la mayoría de los hermanos González Valencia tras las rejas o enfrentando juicios, la organización que alguna vez fue considerada "imposible de rastrear" está viendo cómo su estructura de lujo y empresas fachada se desmorona.