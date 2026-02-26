Captan a excandidato a gobernador de Guerrero pidiendo corrido de “El Mencho"; grupo musical se negó a cantarlo

La política y los espectáculos volvieron a mezclarse en Guerrero de una forma inesperada. Pedro Segura Valladares, conocido empresario y ex candidato a la gubernatura del estado, se volvió tendencia tras un evento en Iguala, en el cual el político se mostró insistente en que pusieran el corrido de "El Mencho".

Lo que empezó como un concierto gratuito para la gente de Tepecoacuilco, terminó en un momento de tensión musical y legal.

Los Alegres del Barranco se negaron a cantar el corrido de "El Mencho"

Durante la fiesta, Segura Valladares pidió a la agrupación estelar, Los Alegres del Barranco, que tocaran un corrido dedicado a Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho". Sin embargo, los músicos, acostumbrados a complacer a su público, esta vez dijeron que no.

El ambiente se puso serio cuando el vocalista tuvo que explicar sus razones frente a todos los asistentes.

¿Por qué el grupo Los Alegres del Barranco se negó a cantar el corrido de "El Mencho"?

La negativa de la banda no fue por falta de ganas, sino por supervivencia legal. El vocalista, Pavel Moreno, aclaró que el grupo enfrenta un proceso jurídico en Jalisco desde junio de 2025 por "apología del delito".

Tocar ese tema, aunque fuera solo la melodía sin letra, podría meterlos en graves problemas con la Fiscalía y afectar su libertad, por lo que prefirieron pasar de largo la petición del anfitrión.

✅ #GUERRERO | EX CANDIDATO A GOBERNADOR, PEDRO SEGURA, SOLICITA CORRIDO DE 'EL MENCHO', EN LA FERIA DE LA BANDERA



— Acapulco Verdad (@Acapulco_Verdad) February 25, 2026

"Si no cantan ustedes, canto yo": Excandidato a gobernador canta corrido de "El Mencho"

Ante el rechazo de los profesionales, Pedro Segura no dio marcha atrás. El empresario tomó el micrófono y preguntó si podía ser él quien interpretara la pieza.

Acto seguido, entonó fragmentos del corrido dedicado al líder del CJNG ante la mirada de los invitados de los municipios vecinos que habían llegado al evento.

En Guerrero no hay una ley que impide se canten los narcocorridos

Aunque en otros estados los narcocorridos están bajo la lupa, en Guerrero no existe una prohibición total para escucharlos en reuniones particulares.

Por otro lado, donde sí está prohibido reproducir este tipo de música es en las escuelas, pues de acuerdo a las reformas de la Ley de Educación 2026 aprobada en Guerrero, esto podría promover la violencia.

Así reaccionó el empresario ante la polémica.|Pedro Segura

No es la primer polémica del excandidato

Esta no es la primera vez que el empresario está en el ojo del huracán. Apenas en agosto de 2025, fue detenido por la FGR al salir de sus instalaciones, un momento que él mismo grabó y difundió.

Aunque fue liberado días después tras determinarse que no había cometido delito, este nuevo episodio cantando un corrido del fallecido líder de uno de los grupos delictivos más violentos de México.