Caen las piezas del tablero: Capturan en Estados Unidos a integrante del CJNG tras la muerte de “El Mencho”

La sacudida por la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", ha cruzado fronteras. Mientras las autoridades mexicanas detallan cómo fue el operativo en el que perdió la vida el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), en Estados Unidos las agencias de seguridad han comenzado a cerrar el cerco sobre sus integrantes que operaban en el extranjero.

Captura en Houston: Cae un eslabón del CJNG

En una operación reciente, agentes de ICE en Houston arrestaron a Benigno Loria, un hombre originario de Belice identificado como miembro confirmado de la organización criminal. Loria no era un desconocido para las autoridades; ya contaba con una orden de deportación definitiva desde 2024 y una orden de arresto vigente.

Debido a su peligrosidad y afiliación a la estructura de "El Mencho", permanecerá bajo custodia total hasta que sea expulsado de territorio estadounidense.

El operativo final en el corazón de Tapalpa contra "El Mencho"

La noticia del arresto en Texas coincide con los reportes oficiales sobre el fin de la era de Oseguera Cervantes. Según la Secretaría de la Defensa Nacional, el capo fue ubicado en el municipio de Tapalpa, Jalisco, a unos 130 kilómetros de Guadalajara.

El operativo, realizado en las primeras horas del domingo 22 de febrero, desembocó en un enfrentamiento directo entre el equipo de seguridad del líder y elementos del Ejército Mexicano.

JALISCO NEW GENERATION CARTEL MEMBER ARRESTED



Criminal alien Benigno Loria of Belize, a confirmed member of recently killed Nemesio Oseguera Cervantes’ Jalisco New Generation Cartel, was arrested at-large by ICE @EROHouston last week.



Loria was arrested based on his 2024… pic.twitter.com/sz4mp9EfwO — U.S. Immigration and Customs Enforcement (@ICEgov) February 25, 2026

Así fueron los últimos momentos de "El Mencho"

Durante el intercambio de disparos en la zona boscosa, "El Mencho" y dos de sus escoltas resultaron gravemente heridos. Aunque los militares intentaron estabilizarlos para trasladarlos a un punto médico cercano y posteriormente llevarlos ante la justicia, el líder criminal no resistió.

Los reportes indican que falleció en el trayecto, lo que obligó a las autoridades a desviar el traslado directamente hacia la Ciudad de México para los peritajes finales.

Golpe al CJNG tras operativo en Jalisco

El fallecimiento del "Señor de los Gallos" se confirmó oficialmente minutos antes de las 11:00 horas de ese mismo domingo. Funcionarios de primer nivel señalaron que este golpe es el resultado de una estrategia de inteligencia que llevaba meses rastreando sus movimientos.

El arresto de figuras como Benigno Loria en el extranjero sugiere que la vigilancia sobre el grupo se ha intensificado en ambos lados de la frontera para evitar una reorganización violenta.

Don Lionel vio la furia del #CJNG cara a cara en Guadalajara, #Jalisco. Iba de Batamonte, #Sinaloa, a Morelia, #Michoacán, con 17 toneladas de jitomate cuando sicarios lo pararon a balazos.



"No lo quemen, es mi sustento", suplicó, pero le prendieron fuego. Daño colateral para… pic.twitter.com/A23eY4nV1f — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) February 26, 2026

¿Qué sigue para el CJNG sin su líder?

Con la muerte de su fundador y la captura de operadores internacionales, el CJNG enfrenta su momento de mayor vulnerabilidad. Mientras Benigno Loria espera su deportación en una celda de Houston, en México las fuerzas federales mantienen una presencia reforzada en Jalisco para contener cualquier respuesta de la organización.

El fin de "El Mencho" marca un antes y un después en la lucha contra el narcotráfico en México.