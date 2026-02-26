“Gracias por dar su vida por nosotros": Niños mexicanos rinden homenaje a la Guardia Nacional por operativo contra “El Mencho”

La violencia que sacudió a México tras los enfrentamientos en Tapalpa que derivó en la muerte de "El Mencho" y la caída de varios elementos de fuerzas federales dejó una herida profunda en las instituciones de seguridad. Sin embargo, en medio del luto, un gesto inesperado de niños mexicanos ha servido como un bálsamo para la Guardia Nacional.

A través de dibujos y cartas, los niños han decidido reconocer el valor de quienes arriesgaron todo el pasado domingo.

Niños agradecen a la Guardia Nacional con dibujos por labor en operativo contra "El Mencho"

Este 25 de febrero, la cuenta oficial de la Guardia Nacional se llenó de color. La institución compartió ilustraciones hechas por menores donde se ve a los agentes conviviendo con la infancia.

En los dibujos, los niños representan a los elementos con sus uniformes blancos y grises, pero con un detalle especial: los dibujan como figuras de protección y confianza, llamándolos "héroes mexicanos".

Un agradecimiento que impulsa el honor

Los integrantes de la corporación no tardaron en reaccionar. A través de un mensaje en redes sociales, agradecieron profundamente la confianza y el cariño del pueblo, especialmente de los más pequeños.

Según explicaron, estos dibujos son un motor que los impulsa a seguir adelante con su misión bajo principios de lealtad, justo cuando el ánimo de la tropa se encuentra sensible por las pérdidas recientes.

Las y los integrantes de la #GuardiaNacional agradecemos a las niñas, niños y al pueblo de México por su confianza y cariño, su reconocimiento nos impulsa a seguir cumpliendo nuestra misión con honor, compromiso y lealtad. #GraciasHéroesMexicanos pic.twitter.com/kfElYuk9b6 — Guardia Nacional (@GN_MEXICO_) February 25, 2026

¿Cuántos elementos de las fuerzas federales fallecieron en el operativo contra "El Mencho"?

Este homenaje infantil tiene un trasfondo muy serio. El operativo del 22 de febrero en Jalisco, donde murió "El Mencho", fue uno de los más intensos de los últimos años. Las cifras oficiales son dolorosas: 25 elementos de las fuezas federales perdieron la vida en distintos puntos del estado, además de tres militares del Ejército, un agente de la Fiscalía y un custodio.

El sacrificio que los niños agradecen fue, literalmente, entregar la vida.

Cercanía en tiempos de crisis

Las ilustraciones muestran escenas de agentes tomados de la mano con niños o patrullando calles donde los pequeños juegan seguros. Este vínculo entre la ciudadanía y la institución se ha vuelto clave tras los disturbios posteriores a la muerte del líder del CJNG.

Para los elementos que siguen continúan en enfrentamientos, saber que los niños los ven como protectores es una motivación extra para restablecer el orden.