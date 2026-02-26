¡Como dominó! Caen otros cuatro integrantes del CJNG en Chiapas

La caída de Nemesio Oseguera, "El Mencho", ha provocado un efecto en cadena en todo el país. Lo que las autoridades llaman un "efecto dominó" se hizo evidente esta semana con la captura de varios integrantes importantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en distintas regiones.

El golpe más reciente ocurrió en el sur, donde el grupo criminal intentaba presionar a las autoridades locales mediante amenazas directas.

Arrestan a cuatro integrantes del CJNG en Chiapas

En el municipio de Ixhuatán, Chiapas, las fuerzas de seguridad lograron la detención de cuatro presuntos integrantes del CJNG. Estos sujetos fueron ubicados en la comunidad de Chapayal tras una serie de amenazas de disturbios lanzadas contra la policía estatal.

Los sospechosos también intentaron intimidar a los ayuntamientos de Pueblo Nuevo, Rayón, Tapilula, Ixtapangajoya y Pichucalco. Al momento de su arresto, se les decomisaron armas de fuego y equipo táctico.

Arrestan a "El Tarecua" en Guerrero, integrante del CJNG

Mientras tanto, en la Costa Grande de Guerrero, la fiscalía estatal le echó el guante a Andrés “N”, alias “El Tarecua”. Este sujeto es señalado como el responsable de orquestar la quema de vehículos en Zihuatanejo el pasado domingo 22 de febrero.

Según las investigaciones, "El Tarecua" ordenó rociar gasolina a los autos para generar pánico justo después de que se confirmara la muerte de "El Mencho" en Jalisco.

Tentáculos del #CJNG continúan en todo el mundo



No solo el Departamento del Tesoro de #EU ha sido el único que desde hace más de una década descubrió y señaló los negocios del Cártel Jalisco Nueva Generación dentro y fuera de México.



"El Mencho" y su grupo criminal tenían más… pic.twitter.com/hIJJIZl747 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) February 26, 2026

"El Hacha", miembro del CJNG, cae con granada en Tlaxcala

La cacería no se detuvo ahí. En Tlaxcala, fuerzas federales capturaron a Isaac Moreno Romero, conocido como “El Hacha”. Este individuo es considerado un elemento estratégico para la operación del cártel en la zona de Santa Cruz.

Al ser detenido, los agentes encontraron que no solo llevaba sustancias prohibidas, sino también una granada de fragmentación, lo que confirma el nivel de peligrosidad de los operadores que aún quedan libres.

Integrante del CJNG arrestado en Estados Unidos

La presión contra el cártel ya cruzó la frontera. En Houston, Texas, agentes de migración (ICE) detuvieron a Benigno Loria, un hombre de Belice que formaba parte activa de la organización.

Loria ya tenía una orden de expulsión desde 2024, pero se mantenía prófugo. Ahora, bajo custodia federal en EU, espera su deportación mientras las agencias de inteligencia cierran el paso a los eslabones internacionales del grupo.

💰 “Los Cuinis”, el motor económico del #CJNG



Tras la caída de "El Mencho", el grupo de “Los Cuinis” volvió a colocarse bajo los reflectores.



Liderados por la familia González Valencia, han sido durante décadas el brazo financiero que permitió al Cártel Jalisco Nueva… pic.twitter.com/vnVYWntcVT — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) February 25, 2026

¿Se desmorona el círculo del "Mencho"?

Con estas capturas coordinadas, queda claro que las autoridades están aprovechando el momento de confusión tras la pérdida del liderazgo principal. Desde Chiapas hasta Tlaxcala y Guerrero, los operativos de inteligencia están logrando ubicar a los mandos medios que intentan reorganizarse.