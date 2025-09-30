Explota carro afuera de cárcel, sucedió en Guayaquil, Ecuador

La explosión de un automóvil al exterior de la cárcel regional de Guayaquil, Ecuador, fue señalado como un acto de terrorismo en aquel país.

Hasta el momento, ninguna organización criminal se ha atribuido el ataque y afortunadamente no hay personas heridas o fallecidas.

De acuerdo con diversas agencias internacionales, expertos en seguridad señalan que en los últimos cinco años los actos de terrorismo van en aumento por falta de control en las prisiones.

¿Cómo fue la explosión de un auto en Guayaquil, Ecuador?

La explosión ocurrió sin que aparentemente haya causado víctimas; quedó registrado en una cámara de vigilancia situada frente al acceso principal a la cárcel regional de Guayaquil que incluso captó el escape del conductor que abandonó la unidad.

En el video se observa el momento en que la camioneta llega al exterior de la entrada de la cárcel y a pocos metros ocurre la explosión, de inmediato el conductor salta del vehículo en marcha y escapa.

El hombre, lleva una gorra blanca y aunque cae al suelo, logra levantarse para seguir corriendo mientras el auto arde.

El exterior de la prisión de Guayaquil lucía sin vigilancia exterior, además, parece que las llamas no generan algún tipo de alerta desde el interior de la cárcel, ya que no se observa a nadie advertir la emergencia el tiempo que el auto está ardiendo.

Pedazos del vehículo quedan ardiendo en al menos veinte metros a la redonda, mientras el tráfico de la vía a Daule donde se ubica la cárcel sigue transitando en todo momento.

Los testigos del atentado son una familia cuyo vehículo que se encontraba detenido frente a la cárcel cuando ocurre la explosión.

El padre pide al resto de la familia que se alejen a pie mientras él trata de arrancar su automóvil, lo que logra hacer antes del momento de la explosión más fuerte.