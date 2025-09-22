¡Golpe de realidad en Wall Street! Las calles de Nueva York se llenaron de imágenes de las y los niños que han perdido la vida tras la ofensiva israelí en la Franja de Gaza, la cual comenzó hace casi dos años.

Esto como una forma de sensibilizar a las personas sobre el conflicto que sacude a Medio Oriente y que ha cobrado miles de vidas, el reflejo de una verdad que no se puede ocultar.

“Tengo derecho a marcharme y huir a un lugar seguro, pero no puedo permitirmelo (..) Acabé caminando desde la zona de Nafeq hasta aquí, lo juero a pie, yo y los niños, lanzádonos a las calles”, compartió Saada Hudhud, mujer palestina desplazada.

Suman más de 17 mil niños palestinos muertos por ofensiva israelí a Gaza

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), de los 65 mil palestinos fallecidos, más de 17 mil de ellos son niñas y niños, por lo que las fotografías de Gaza en Wall Street solo son una pequeña parte de la pesadilla que viven los más pequeños.

Tras el inicio de la incursión terrestre en el territorio palestono, los habitantes han comenzado a huir al Sur.

Miles de madres y padres se han visto obligados a someter a sus pequeños a condiciones inhumanas, principalmente por la falta de comida y transporte. Muchos de ellos, han sido alcanzados por las armas y misiles.

“Mi hija resultó gravemente herida en un ataque israeló (...) La metralleta le alcanzó en la cabeza, causándole una fractura de cráneo y afasia completa”, contó Salibi, madre palestina.

La hija de esta mujer palestina también tiene la mano y el pie derecho casi paralizados, afectando la circulación sanguínea. Actualmente, la niña se encuentra internada en un hospital de Jordania.

Más de 50 mil personas desplazadas y destrucción masiva de viviendas

De acuerdo con la Defensa Civil de Gaza, más de 50.000 personas han perdido sus hogares en los últimos días debido al incremento de los ataques aéreos y terrestres. En el mismo periodo, las fuerzas israelíes destruyeron más de 130 edificios residenciales, lo que agrava la emergencia habitacional y el desplazamiento interno.

La comunidad internacional, incluidos países como EU, sigue manifestando preocupación por la magnitud de la crisis, mientras las familias palestinas enfrentan una situación límite marcada por el bloqueo, la destrucción de viviendas y la. falta de refugios seguros.