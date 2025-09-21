América al límite. Dos naciones, un punto de quiebre. En un lado, el régimen de Nicolás Maduro realiza la maniobra militar más imponente que se ha visto en años en Venezuela, desplegando su artillería en el Caribe. Una muestra de poder que busca intimidar, un desafío directo a la autoridad de su mayor adversario: Estados Unidos.

En el otro, Donald Trump advierte a Caracas que no permitirá que las redes de narcotráfico y el temible Tren de Aragua sigan envenenando las calles estadounidenses. La respuesta de Washington no se ha hecho esperar: durante el último mes, sus fuerzas militares han interceptado embarcaciones ligadas al crimen organizado, una escalada de acciones que ya ha cobrado vidas.

¿Estamos ante el inicio de un conflicto sin precedentes? Descubre la historia detrás de la tensión militar que pone en jaque a la región. Una historia de poder, amenazas y un destino que pende de un hilo.