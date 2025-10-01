Terremoto en Filipinas: ya son 69 muertos por el sismo de 6.9, revelan

El terremoto de magnitud 6.9 registrado frente a la costa norte de la isla de Cebú en Filipinas ha dejado hasta esta noche al menos 69 muertos y decenas de personas heridas, esto de acuerdo con un responsable de gestión de desastres.

En tanto, el gobierno moviliza agencias para buscar sobrevivientes y restablecer los servicios de electricidad y agua.

En la ciudad de Bogo, al norte de la provincia de Cebú, cercana al epicentro del sismo superficial que se produjo frente a la costa poco antes de las 22:00 horas del martes, el hospital se ha visto “desbordado”, informó Raffy Alejandro, funcionario de Defensa Civil.

De acuerdo con la agencia de información Reuters, el saldo de 69 víctimas mortales se basa en datos de la oficina provincial de desastres de Cebú y está sujeto a validación, indicó Jane Abapo, responsable de información de la oficina regional de Defensa Civil. Otro funcionario señaló que más de 150 personas resultaron heridas.

Indonesia busca localizar a supervivientes del terremoto

El Consejo Nacional de Reducción y Gestión del Riesgo de Desastres gubernamental reportó la mañana del miércoles, que había 26 muertos y 147 heridos, además de 22 edificios dañados por el terremoto, cifras que después comenzaron a aumentar.

Muchas personas fallecieron a causa del terremoto en Bogo, ciudad del extremo norte de la isla de Cebú y próxima al epicentro, aseguró Cherry Oliamot, miembro del equipo de rescate local, de acuerdo con Reuters.

