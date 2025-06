Reportero de Puebla es amenazado de muerte; documentó el atropello de mujeres en Tianguismanalco

La violencia que se vive en la colonia Villas del León, en San Juan Tianguismanalco, alcanzó a la prensa local. El reportero Héctor Rosas, de Canal 88, denunció públicamente haber sido amenazado de muerte por documentar el caso de Rosa “N” y Cleotilde “N”, dos mujeres atropelladas por un vecino en un hecho relacionado con una disputa por terrenos.

En entrevista, Héctor Rosas aseguró que recibió una llamada anónima en la que lo intimidaron directamente. “Me dijeron que me tenían ubicado, que me conocen bien, y que si no le bajo, ‘a ver de a cómo nos toca’”, reveló en entrevista para Hechos AM. El comunicador lleva más de un año dando seguimiento a los conflictos que enfrenta la familia de Alicia Espinoza, pariente de las víctimas.

Violencia sin control en Villas del León, colonia de San Juan Tianguismanalco, Puebla

El episodio más reciente se registró el lunes 16 de junio, cuando Rosa y Cleotilde fueron embestidas por un vehículo conducido por Alfredo “N”, vecino con quien han tenido múltiples conflictos. Antes, el agresor ya había disparado contra Federico, esposo de una de las víctimas. Actualmente, Cleotilde se encuentra grave en el hospital, y Rosa —embarazada de 16 semanas— logró sobrevivir junto con su bebé.

#Indignante | Alicia, ayer denunció públicamente un grave evento de violencia y amenazas de muerte contra ella y sus primas por parte de un vecino agresivo, ahora es blanco de un nuevo ataque: ¡recibió amenazas directas contra sus hijos!



A pesar de la intimidación, la Fiscal de… pic.twitter.com/aFOA8XDJyt — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) June 20, 2025

Los responsables, identificados como los hermanos Alfredo y José Luis, han sido señalados por vecinos como los generadores de violencia en la colonia: compraron terrenos, adquirieron ganado y presuntamente armas de fuego. “Cada vez que hay un pleito, sacan las armas y disparan para amedrentar”, explicó Rosas.

La comunidad vive bajo un clima de terror constante. “Tienen a los vecinos sometidos, amenazados y amedrentados”, afirma el periodista. Incluso acusa que la autoridad municipal de San Juan Tianguismanalco ha actuado de manera pasiva ante las múltiples denuncias, permitiendo que los agresores se sientan “los dueños de la colonia”.

Periodismo bajo amenaza en Puebla

Héctor Rosas detalló que ha tomado precauciones tras las amenazas: “Pausé mis coberturas nocturnas mientras avanzamos en el proceso legal”. Además, reveló que ha recibido apoyo directo del secretario de Seguridad Pública de Atlixco, quien le proporcionó su contacto para emergencias.

Esta no es la primera vez que el entorno de violencia en Tianguismanalco afecta a terceros. Alicia, familiar de las víctimas, también fue amenazada después de dar una entrevista en vivo a Fuerza Informativa Azteca. “Amenazaron con matar a mis hijos si no me callaba”, denunció.

A pesar de las múltiples denuncias presentadas por las víctimas, los avances han sido lentos. La Fiscalía General del Estado, a cargo de Idamis Pastor Betancourt, aseguró que el caso está por judicializarse, lo cual permitiría solicitar una orden de aprehensión contra Alfredo Huerta. Sin embargo, mientras eso ocurre, las víctimas y el reportero siguen en riesgo.

IMPORTANTE: Tras esta entrevista, los agresores amenazaron a Ali Espinoza, por lo que pide a la Fiscalía estatal tomar cartas en el asunto urgentemente.



El lunes 16 de junio, dos mujeres, Rosa "N" y Cleotilde "N", fueron atropelladas en Tianguismanalco, #Puebla. Minutos antes,… pic.twitter.com/MMrJV0Pi3J — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) June 19, 2025

La impunidad que fortalece el miedo

Vecinos de Villas del León y quienes han documentado esta serie de agresiones coinciden en que no se trata de un hecho aislado, sino de una serie de delitos que han sido ignorados por las autoridades. “Nunca habíamos recibido una amenaza directa, mucho menos de alguien que ya disparó contra personas”, concluyó Héctor Rosas.

El caso de Tianguismanalco refleja no solo la vulnerabilidad de las víctimas de violencia, sino también el peligro que enfrentan periodistas locales al ejercer su labor en zonas donde la impunidad permite que los agresores continúen amenazando, atacando e incluso intentando silenciar a quienes los denuncian.