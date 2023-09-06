Toma nota, Spielberg: Rescatan a tres personas de lancha inflable atacada por tiburones en Australia

Tres personas debieron ser rescatadas debido a que su lancha inflable de ocho metros de largo fue atacada por varios tiburones en las costas de Australia.

La Autoridad de Seguridad Marítima Australiana coordinó las labores para auxiliar a dos personas de origen ruso y un ciudadano francés, quienes se encontraban en un catamarán inflable a 835 kilómetros al sureste de la ciudad de Cairns en el Mar del Coral.

Rescate de tres personas de un catamarán en Australia.|Autoridad Australiana de Seguridad Marítima (AMSA).

Los turistas activaron su radiobaliza de emergencia, un aparato que envía señales de posicionamiento a satélites en casos de urgencia. Las autoridades comenzaron a recibir estas señales alrededor de la 1:30 horas, tiempo local, de este miércoles 6 de septiembre de 2023.

La nave inflable presentaba daños debido a varios ataques de tiburones. El catamarán partió del país de Vanuatú, en el continente de Oceanía y tenía como destino la ciudad de Cains, en Australia, cuando estableció contacto.

Para rescatar a las personas, las autoridades pidieron asistente a un buque panameño llamado Dugong Ace y a un avión de rescate Challenger que partió de Cairns. El barco logró el rescate de los tripulantes del catamarán. Las autoridades australianas trasladarán a las tres personas rescatadas a Brisbane durante este día.

Otros casos de náufragos en el mundo

Cabe recordar que en julio pasado, un hombre debió ser rescatado en las costas mexicanas, tras dos meses de estar a la deriva en el mar. Tim Shaddock, originario de Australia, partió de La Paz, en México, hacia la Polinesia Francesa.

Sin embargo, tras poco más de dos meses, los equipos electrónicos de la embarcación quedaron dañados debido a una tormenta eléctrica. El hombre de 54 años recibió auxilio de una embarcación atunera.

Shaddock también estuvo a bordo de un catamarán llamado “Aloha Toa”, pero estuvo atrapado en aguas internacionales acompañado de su perrita Bella. Poco después debió ser trasladado a Colima.

Mientras que el 27 de abril de 2023, cinco ecuatorianos y un colombiano que fueron rescatados en las costas de Acapulco, Guerrero, por la Secretaría de Marina. Los sudamericanos salieron a pescar en las sectas ecuatorianas el 18 de abril, pero una tormenta les hizo perder el rumbo, por lo cual terminaron cerca de México.