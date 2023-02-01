VIDEO: Impactante rescate de menores tras incendio de casa en Sevilla

Impactantes imágenes del angustiante rescate de una familia con menores, que había atrapada en un incendio registrado en una vivienda de Sevilla en España.

Un hombre ha sido el héroe en esta historia del angustioso rescate. Él se trepó por la fachada de un edificio y salvó a dos menores de las llamas. Lo hizo apoyado solamente de sus piernas y brazos para lograr trepar por la fachada de la vivienda para llegar hasta la ventana en donde se encontraba la familia atrapada.

Primero saca por la ventana al niño y lo hace solamente con uno de sus brazos, logra aguantar el peso del menor y ponerlo a salvo. Después regresa para auxiliar a una mujer, la madre de familia quien se encuentra literalmente colgada de la ventana del inmueble en Sevilla.

Finalmente, el padre de familia y dueño de la casa, saltó por la ventana hasta un colchón que amortigua el golpe a medias pero que había sido colocado por vecinos y los servicios de emergencia tras el incendio. En la caída, el padre de familia se fracturó ambas piernas.

Después de sacar a la familia por la ventana, el hombre quien además de héroe, es vecino de todos ellos, los introdujo en su propia terraza después de jugarse su propia vida.

Angustiante rescate menores tras incendio en vivienda de Sevilla

El servicio de emergencias 112 de Andalucía, informó que quince personas, entre ellas cinco menores, han resultado afectadas tras el incendio de la vivienda ubicada en la segunda planta de un edificio de Sevilla.

Entre los lesionados se encuentra un adulto que resultó gravemente herido, con quemaduras y traumatismos, mientras que el resto, entre ellos cinco menores, han sido afectados debido a la inhalación de humo.

Los menores fueron trasladados al hospital infantil, cinco fueron enviados al Hospital Macarena y otros cuatro al hospital general. Emergencias Sevilla informó que bomberos lograron extinguir el incendio, que presuntamente fue originado por un brasero ubicado al interior de un salón.