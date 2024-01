¿La pizza lleva piña? Restaurante en Italia desata polémica por ser el primero en ponerle esta fruta a sus recetas

Una polémica ha dividido a uno de los países con una de las cocinas más populares del mundo, estamos hablando de Italia, y es que recientemente una de las pizzerías más famosas y antiguas de Nápoles ha introducido un nuevo ingrediente a sus recetas, se trata de la piña.

Si bien en México (y algunas partes de América) estamos acostumbrados a encontrar este elemento en la pizza, para los italianos era completamente impensable que esto sucediera hasta hace unos días, luego de que el dueño del lugar, Gino Sorbillo, lo anunciara en sus redes sociales, por lo que el debate comenzó en redes sociales y los medios de noticias locales.

¿Por qué los italianos se sorprendieron con la pizza con piña?

Para darnos una idea de la magnitud de esto hay que entender que los italianos tienen parámetros muy estrictos cuando se trata de sus recetas típicas: por ejemplo, romper la pasta para que entre completa a la hora de hervir es una aberración para los habitantes del país en forma de bota.

Para nosotros, ponerle piña a la pizza sería lo equivalente a ponerle crema a los tacos al pastor o azúcar a las gorditas de chicharrón, de ahí la revolucionaria adición.

Pizza con piña generó opiniones divididas en Italia

Tras el anuncio en redes sociales, las reacciones de los italianos no se hicieron esperar; mientras algunos señalaron que era un sabor novedoso e interesante, hubo otros más que aborrecieron esta nueva receta al punto de declarar al responsable como persona “non grata”.

- “Te he dejado de seguir”



- “Ahora queremos pizza de café”

- “A la m****a la piña en la pizza. Esto no es pizza”

- “Has perdido la brújula”

- “Cambiar de carrera y ve a trabajar a América”

- “Nunca olvides de dónde vienes y tu historia... Me has decepcionado mucho.”

- “Estado arruinando una tradición”

Fueron algunos de los comentarios de los usuarios más conservadores en contra del chef, tercero en una generación de pizzeros, quien declaró a medios internacionales que decidió crear esta pizza para combatir los prejuicios gastronómicos de su país.

Por otro lado, algunas personas recibieron con gusto este ingrediente:

- “¡Bravo! ¡Puedes hacer tu pizza de la forma que quieras!”

- “¡Así se hace! Vendré a probarlo”

¿Cómo preparan esta pizza con piña?

Cabe señalar que esta no es una pizza hawaiana normal, pues su preparación es más similar a las pizzas típicas de Italia, está preparada con una leche local llamada “provola”, aceite de oliva extra virgen y albahaca, por lo que fue llamada “Margherita con l’Ananas”

Tiene un costo de 7.70 euros y se puede probar en su restaurante ubicado en el centro de Nápoles, además de otras ciudades como Milán, Ibiza, Tokio y Miami.