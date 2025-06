Una mujer recibió una transferencia en su cuenta bancaria, la cual no esperó ni solicitó, La suma era de una fuerte cantidad de dinero, la cual comenzó a gastar y a repartir entre amigos y seres queridos. Ahora, quien hizo la transferencia equivocada, que resultó ser una oficina gubernamental local en Argentina, demandó a la mujer por fraude.

Se trata de Verónica Acosta, quien vive en la provincia de San Luis, recibió a finales de mayo de 2025 un depósito en su cuenta bancaria de 510 millones de pesos argentinos, poco más de 8 millones 236 mil pesos mexicanos.

Verónica comenzó a comprar con el dinero de la transferencia errónea

La mujer habitualmente recibe 8 mil pesos argentinos (128 pesos mexicanos) por la pensión alimentaria de uno de sus hijos por parte del padre del menor. Sin embargo, recibió la millonaria cantidad y hasta en un inicio pensó que se trataba de un “regalo de Dios”.

“Recibo esta plata, al principio pienso que es un error del banco. Empiezo a transferir para ver si se borraba o algo y no, seguía estando ahí. Me fijo de dónde proviene y decía ‘Data’, no tenía un remitente, un nombre, nada”, relató Verónica a la cadena CNN.

Después de recibir el depósito, Verónica compró electrodomésticos, materiales para un baño sin terminar en su casa, así como un auto usado. También hizo transferencias bancarias a 66 familiares.

¿De dónde provino el depósito de Verónica Acosta?

Sin embargo, el misterioso depósito provino del gobierno de San Luis, Argentina, que reconoció que se trató de un error administrativo. No obstante, a, pesar de ello, denunció ante las autoridades a Verónica Acosta y hasta logró congelar la cuenta bancaria de la mujer.

El gobierno de San Luis alegó que en esa ocasión existieron dos depósitos erróneos y que una persona se comunicó con ellos, pero la otra no.

¿Qué hizo el gobierno de San Luis contra Verónica?

Autoridades decomisaron todo lo que compró Verónica Acosta, la detuvieron y la llevaron a una comisaría con cinco integrantes de su familia. Después fueron liberados, pero en los siguientes días deberán pagar una multa de 25 mil pesos argentinos, 400 pesos mexicanos, aproximadamente, para no ir a la cárcel.

Acosta es acusada de delitos de defraudación de estado, retención indebida de fondos públicos y estafa. El gobierno de San Luis aseguró que logró recuperar el 90% del dinero depositado por error.