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Ya no se va a poder por ahora la Reforma Electoral: AMLO

AMLO dijo que por ahora solo enviará la ley secundaria de la Reforma Electoral para combatir la compra de votos y el elevado costo para hacer elecciones.

Ya no se va a poder por ahora la Reforma Electoral AMLO
|Presidencia de México

Escrito por: Azteca Noticias

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), aseguró que por ahora ya no insistirá en la Reforma Electoral y solo irá por la ley secundaria en la que se buscará la reducción al gasto del INE y al combate a la compra de votos.

Durante la mañanera de hoy, López Obrador explicó que la oposición orquestó una campaña en contra de la Reforma Electoral al asegurar que se iba a destruir al INE.

La ley secundaria en temas electorales, indicó AMLO, buscaría la austeridad para la organización de las elecciones y el combate a la compra de votos, una de las prácticas más recurrentes durante los comicios locales y federales.

“Vamos a presentar una ley sin infringir la Constitución, que nos permita de todas maneras lograr ahorros para que no sea tan costoso como lo es el organizar las elecciones y que en esa ley se prohíba de manera terminante la compra del voto. Esas son las dos cosas que van en la ley”, indicó el Presidente.

AMLO pide a opositores a leer la Reforma Electoral

El mandatario arremetió contra los publicistas que montaron una campaña de desinformación sobre la Reforma Electoral.

“Lo de la constitución ya engañaron a muchos de que queríamos destruir al INE, les diría que me quedo con eso porque fue una mentira de una desproporción que les debería de dar vergüenza, pero no solo a los publicista, a los que echaron andar esta campaña y la pagaron, sino a los que se lo creyeron”.

AMLO exhortó a las personas que creyeron en la campaña de desinformación sobre la Reforma a leer la iniciativa y reflexionar al respecto.

“Los engañados, por honestidad y orgullo deberían leer la reforma y tener el valor civil para decir me engañaron, me equivoqué, me cae tan mal el Presidente que ya creo cualquier mentira”, concuyó el mandatario en la mañaneta de este jueves.

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