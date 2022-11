Ya no se va a poder por ahora la Reforma Electoral: AMLO

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), aseguró que por ahora ya no insistirá en la Reforma Electoral y solo irá por la ley secundaria en la que se buscará la reducción al gasto del INE y al combate a la compra de votos.

Durante la mañanera de hoy, López Obrador explicó que la oposición orquestó una campaña en contra de la Reforma Electoral al asegurar que se iba a destruir al INE.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ dio perdida la batalla en San Lázaro de la #ReformaElectoral que implica cambios en la Constitución pic.twitter.com/ePcviD7t3F — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 24, 2022

La ley secundaria en temas electorales, indicó AMLO, buscaría la austeridad para la organización de las elecciones y el combate a la compra de votos, una de las prácticas más recurrentes durante los comicios locales y federales.

“Vamos a presentar una ley sin infringir la Constitución, que nos permita de todas maneras lograr ahorros para que no sea tan costoso como lo es el organizar las elecciones y que en esa ley se prohíba de manera terminante la compra del voto. Esas son las dos cosas que van en la ley”, indicó el Presidente.

AMLO pide a opositores a leer la Reforma Electoral

El mandatario arremetió contra los publicistas que montaron una campaña de desinformación sobre la Reforma Electoral.

“Lo de la constitución ya engañaron a muchos de que queríamos destruir al INE, les diría que me quedo con eso porque fue una mentira de una desproporción que les debería de dar vergüenza, pero no solo a los publicista, a los que echaron andar esta campaña y la pagaron, sino a los que se lo creyeron”.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ acusó que una elite ha difundido la mentira de que su Reforma Electoral busca acabar con el #INE pic.twitter.com/VuQhkgQvK5 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 24, 2022

AMLO exhortó a las personas que creyeron en la campaña de desinformación sobre la Reforma a leer la iniciativa y reflexionar al respecto.

“Los engañados, por honestidad y orgullo deberían leer la reforma y tener el valor civil para decir me engañaron, me equivoqué, me cae tan mal el Presidente que ya creo cualquier mentira”, concuyó el mandatario en la mañaneta de este jueves.