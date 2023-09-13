China y Venezuela elevan relaciones a “alianza estratégica” tras reunión entre Xi Jinping y Nicolás Maduro

Xi Jinping, presidente de China sostuvo una reunión con su similar de Venezuela, Nicolás Maduro, donde firmaron acuerdos en materia tecnológica y económica. Medios chinos aseguraron que ambas naciones elevarán sus relaciones a “alianzas estratégicas”:

Durante los encuentros de primer nivel realizados en Beijing este miércoles, ambos mandatarios firmaron acuerdos sobre economía, comercio, ciencia y tecnología, aviación, turismo, aviación civil y aeroespacial.

Ambos Mandatarios han sido testigos de la firma de varios documentos de cooperación binacional en áreas como la Franja y la Ruta, la economía y el comercio, la educación, el turismo, la ciencia y la tecnología, la salud, el aeroespacial y la aviación civil, entre otras. pic.twitter.com/2XO31qu5as — Hua Chunying 华春莹 (@SpokespersonCHN) September 13, 2023

¿Qué dijo Xi Jinping sobre las relaciones con Venezuela?

Xi Jinping señaló que ambas naciones son socios con desarrollo compartido y además son “buenos amigos con confianza mutua”.

Por su parte, Nicolás Maduro aseguró que Venezuela está dispuesta a comunicarse y cooperar estrechamente con el gigante asiático en términos multilaterales como el grupo BRICS, de economías emergentes conformado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica.

El presidente venezolano agregó que China se ha convertido en una superpotencia dedicada a la paz, desarrollo y bienestar de toda la humanidad, así como un importante motor para promover un nuevo mundo multipolar.

En la tarde del 13 de septiembre, el Presidente Xi Jinping sostuvo conversaciones en el Gran Palacio del Pueblo con el Presidente de Venezuela Nicolás Maduro, quien se encuentra de Visita de Estado en China. pic.twitter.com/avKsur8Xb4 — Hua Chunying 华春莹 (@SpokespersonCHN) September 13, 2023

“China desea mejorar los cambios entre las personas de Venezuela e incrementar las importaciones de productores de calidad de la nación sudamericana”, aseguró Xi Jinping. El siguiente año, ambas naciones celebrarán el 50 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas.

El presidente chino felicitó a Venezuela por ser el primer país en Latinoamérica en unirse al proyecto de Estación de Investigación Internacional de la Luna, el cual fue comenzado por el gigante asiático.

¿Dónde recibió Xi Jinping a Nicolás Maduro?

El mandatario chino recibió a su homólogo venezolano con su delegación de funcionarios en el Palacio del Pueblo, un edificio usado para recibir a presidentes extranjeros ubicado a un costado de la Plaza de Tiananmen.

Xi Jinping y su esposa Peng Liyuan brindarán un banquete en honor de Nicolás Maduro y su la primera dama venezolana, Cilia Flores. La visita de Estado del sucesor de Hugo Chávez a tierras asiáticas comenzó el pasado viernes 8 de septiembre y terminará mañana 14 de septiembre.

