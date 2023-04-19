Revelan primeras imágenes del accidente del actor de Avengers Jeremy Renner

Este 19 de abril se dieron a conocer las imágenes de la cámara corporal de uno de los policías que atendió el accidente que sufrió el actor de Avenger Jeremy Renner en Año Nuevo pasado.

El actor resultó gravemente herido luego de que su coche quitanieve lo atropellara cuando vacacionaba en Nevada, Estados Unidos.

En las imágenes proporcionadas por las autoridades, se veía a los paramédicos atendiendo a Renner, tratando de estabilizar para después trasladarlo en una ambulancia a un hospital.

El actor estuvo grave durante varios días ya que sufrió más de 30 huesos rotos, una perforación en el hígado y un pulmón colapsado. Por fortuna, todo salió bien para él y pudo regresar a casa donde está terminando su rehabilitación.

¿Cómo fue el accidente de Jeremy Renner?

La policía de Estados Unidos indicó que al momento del accidente, Jeremy Renner intentaba evitar que su carita quitanieves golpeara a su sobrino, por lo que fue arrastrado y atropellado por su vehículo.

Cuando el vehículo comenzó a avanzar colina abajo, el actor saltó del auto sin ponerle el freno, al darse cuenta que iba en dirección a su sobrino intentó detener o desviar el coche, y en ese momento fue arrastrado.

