Jeremy Renner se rompió más de 30 huesos en el accidente

El actor de Marvel, Jeremy Renner, informó que se rompió más de 30 huesos en el accidente que tuvo con su carrito para quitar la nieve mientras limpiaba el paso de su casa.

Actualmente el actor de 51 años de edad se encuentra en recuperación tras pasar varias semanas hospitalizado en estado delicado después de haber sido atropellado por una máquina quitanieves que estaba siendo utilizada para desenterrar un automóvil en su vivienda en el norte de Nevada.

A través de su cuenta de Twitter, Jeremy Renner compartió un mensaje para agradecerle a sus seguidores por los mensajes y los buenos deseos tras el accidente.

I want to thank EVERYONE for their messages and thoughtfulness. Much love and appreciation to you all. These 30 plus broken bones will mend , grow stronger, just like the love and bond with family and friends deepens pic.twitter.com/kzj2CLYdXA — Jeremy Renner (@JeremyRenner) January 21, 2023

"Quiero agradecer a TODOS por sus mensajes y consideración. Mucho amor y aprecio para todos ustedes. Estos más de 30 huesos rotos se curarán", compartió Jeremy Renner en Twitter.

La publicación estuvo acompañada por una foto donde aparecía el actor acostado en una cama mientras realizaba su terapia física en las piernas.

¿Qué le pasó al actor Jeremy Renner?

Las autoridades informaron que el día de Año Nuevo, Jeremy Renner fue atropellado por su auto quitanieves cuando lo sacó para limpiar la nieve del camino de su casa para sacar su carro atorado en un montículo de nieve.

El publicista de Renner y los funcionarios locales informaron que el actor se encontraba en estado crítico pero estable después de su accidente. Él “sufrió un traumatismo torácico cerrado y lesiones ortopédicas”, dijo su publicista.

Jeremy Renner, de 51 años, fue nominado a un Premio de la Academia al mejor actor por su trabajo en la película de 2008 “The Hurt Locker”, que también ganó el Oscar a la mejor película. Recibió una nominación a actor de reparto por su trabajo en “The Town” del 2010.

Después de su éxito en “The Hurt Locker”, Jeremy Renner protagonizó múltiples proyectos de Marvel, así como dos películas de “Mission: Impossible”, “Arrival” y “American Hustle”, entre otras.