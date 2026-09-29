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Amílcar Olán se esconde en Suiza: ¿Cómo lo encontró el reportero Irving Pineda?

Publicación del NYT pone a Andy López Beltrán bajo la lupa: EU investiga presuntos nexos

Agencias de EE. UU. investigan a Andy López Beltrán por contrabando y crimen organizado, poniendo bajo presión al oficialismo mexicano actual.

Por: Ollinka Méndez

La reciente investigación de The New York Times expone que agencias de seguridad estadounidenses indagan los presuntos vínculos de Andy López Beltrán con el contrabando de combustible y el crimen organizado. Este panorama internacional incrementa la presión sobre el gobierno federal, mientras operadores clave de la red de negocios y contratos gubernamentales, como Amílcar Olán, optan por la huida y abandonan sus residencias en el extranjero.

Frente al blindaje y la falta de indagatorias formales en México por parte de las instituciones de procuración de justicia, el cerco financiero y político en torno a Andy López Beltrán se estrecha desde el extranjero. Las revelaciones sobre desvíos monumentales, redes de complicidad sexenal y el impacto de estas investigaciones colocan al círculo íntimo del obradorismo en el centro de un escándalo que ya trascendió las fronteras nacionales.

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