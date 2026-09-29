Publicación del NYT pone a Andy López Beltrán bajo la lupa: EU investiga presuntos nexos
Agencias de EE. UU. investigan a Andy López Beltrán por contrabando y crimen organizado, poniendo bajo presión al oficialismo mexicano actual.
La reciente investigación de The New York Times expone que agencias de seguridad estadounidenses indagan los presuntos vínculos de Andy López Beltrán con el contrabando de combustible y el crimen organizado. Este panorama internacional incrementa la presión sobre el gobierno federal, mientras operadores clave de la red de negocios y contratos gubernamentales, como Amílcar Olán, optan por la huida y abandonan sus residencias en el extranjero.
Frente al blindaje y la falta de indagatorias formales en México por parte de las instituciones de procuración de justicia, el cerco financiero y político en torno a Andy López Beltrán se estrecha desde el extranjero. Las revelaciones sobre desvíos monumentales, redes de complicidad sexenal y el impacto de estas investigaciones colocan al círculo íntimo del obradorismo en el centro de un escándalo que ya trascendió las fronteras nacionales.