Rey Carlos III y sus hijos acompañan al féretro de la reina Isabel II

El rey Carlos III, sus hijos los príncipes Guillermo y Enrique, además de otros miembros de la realeza se unieron a una solemne procesión para llevar el féretro de la reina Isabel II desde el Palacio de Buckingham hasta el Parlamento, entre las salvas de los cañones de artillería, además de las campanadas del icónico Big Ben.

Una enorme multitud se reunió en el centro de Londres para presenciar la última de una serie de emotivas ceremonias en recuerdo de la reina Isabel II, que falleció la semana pasada a los 96 años tras siete décadas en el trono.

#AdiósALaReina | En estos momentos vemos al Príncipe Harry vestido de civil, sin poder portar un vestuario militar para rendir honores a la difunta #ReinaIsabel II. Reporta @Javier_Alatorre. pic.twitter.com/yk7rRxqK5s — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) September 14, 2022

El féretro con el cuerpo de la extinta monarca británica comenzó una lenta y solemne procesión desde su casa en el palacio hasta Westminster Hall, donde será velado durante cuatro días.

Detrás del féretro de la reina Isabel II, iban el rey Carlos III y sus hermanos, Ana, Andrés y Eduardo. Los hijos de Carlos, los príncipes Guillermo y Enrique, les seguían detrás, en una escena que recordó a cuando, de niños, hace 25 años, siguieron el féretro de su madre, la princesa Diana, en una procesión similar por el centro de la capital, Londres.

Familia real muestra unidad en último viaje la reina Isabel II

En una muestra simbólica de unidad, ya que se dice que Guillermo, de 40 años, ahora príncipe de Gales, y Enrique, de 37 años, duque de Sussex, apenas se hablan después de un amargo desencuentro en los últimos dos años.

Mientras el cortejo se desplazó lentamente por el centro de Londres, donde numerosas calles fueron cerradas al tránsito vehicular, los cañones comenzaron a disparar salvas cada minuto en Hyde Park, mientras la famosa campana del Big Ben del Parlamento también sonaba a intervalos de 60 segundos.

Otros miembros de la realeza de alto rango, como la esposa de Carlos, Camila, ahora reina Consorte; Catalina, esposa de Guillermo y ahora princesa de Gales; y la esposa de Enrique, Meghan, viajaron en auto.

The Queen’s coffin, borne on a Gun Carriage of The King’s Troop Royal Horse Artillery, is taken in procession from Buckingham Palace to the Palace of Westminster. pic.twitter.com/NWkPVAhrWw — The Royal Family (@RoyalFamily) September 14, 2022

Histórica y solemne procesión del féretro de la reina Isabel II desde el Palacio de Buckingham hasta Westminster

A su llegada a Westminster Hall, que alberga el Parlamento británico, el féretro de la reina Isabel II, fue llevado al interior por soldados de la Guardia de Granaderos y colocado en un catafalco.

El arzobispo de Canterbury, cabeza espiritual de la Iglesia Anglicana, dirigirá un breve servicio. Cuatro días después se celebrará el funeral, el 19 de septiembre (2022).