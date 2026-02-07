Ricardo B. Salinas Pliego entrega premio Kybernus al Liderazgo Social 2025

Ricardo B. Salinas Pliego, presidente de Grupo Salinas, entregó el premio Kybernus al Liderazgo Social 2025 y recibió a los 18 finalistas, procedentes de 13 estados de la República Mexicana y escuchó sus causas.

En esta edición, se recibieron más de 480 postulaciones, de todo el país; resultando ganadora la causa de Fátima Gaytán, de Puebla.

México enfrenta una crisis de liderazgo que ha generado desconfianza, apatía y estancamiento. Kybernus nace en 2011 para impulsar a jóvenes líderes que convierten el hartazgo en propuestas y las propuestas en acción. Creemos en el poder del liderazgo con propósito para construir un país más libre y próspero para todos.

El Premio Kybernus al Liderazgo Social , reconoce y visibiliza a personas que, con ideas innovadoras y acciones concretas, que transforman positivamente sus comunidades.

Además, con esas acciones demuestran la importancia de la libertad para construir un México más próspero e incluyente.

¿Cuál es la misión de Kybernus?

Tiene la misión de "identificar, seleccionar e impulsar desde lo local, a los mejores liderazgos sociales juveniles que estén comprometidos con una visión de país basada en la libertad, para que incidan positivamente en sus comunidades y generen entornos propicios para crear prosperidad incluyente".

De acuerdo con información difundida en su sitio oficial, Kybernus se ha posicionado a nivel nacional como un programa de liderazgo juvenil con prestigio e influencia en la esfera pública y que además ha creado identidad, compromiso y orgullo de pertenencia en sus participantes.

Ante ello, Kybernus es un programa que se ha vuelto aspiracional para un número importante de jóvenes líderes, que buscan impulsar un México libre, próspero e incluyente.