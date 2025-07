Ricardo Salinas Pliego responde con fuerza: “No se trata de mí, se trata de las libertades de todos”

“No soy su distractor, soy un ciudadano que trabaja y genera empleo”, así rompió el silencio Ricardo Salinas Pliego, presidente de Grupo Salinas tras recibir críticas durante la conferencia matutina de este martes 9 de julio por parte de la presidenta de México Claudia Sheinbaum. A través de su cuenta en X, el empresario acusó una persecución política en su contra y denunció que la mandataria usa su imagen como distractor para evitar hablar de los verdaderos problemas que enfrenta México.

En su publicación, Salinas Pliego se dirige directamente a la presidenta: “Hoy me obliga de nuevo a responderle, de presidente a presidente”, escribió, señalando que las declaraciones de Sheinbaum, quien mostró su respaldo a tres periodistas que lo han criticado, representan una campaña de desprestigio financiada desde el poder.

El empresario fue claro: “He enfrentado ataques sistemáticos, calumnias y juicios mediáticos orquestados por su gobierno”. También cuestionó por qué se le permite ser llamado “oligarca”, “evasor” o “corrupto” sin pruebas, mientras se exige evidencia sólida a quienes acusan al actual gobierno de nexos con el crimen organizado.

Mañana no van a hablar de otra cosa más que de mi… no por coraje, ni por ganas, sino porque no hay nada bueno que decir de cómo gobiernan el país.



No soy misógino, pero tampoco soy dejado.



Abrazo y pues déjense venir… aquí los espero, firme en mis convicciones de que quien… pic.twitter.com/7cWyQ8ohId — Don Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) July 9, 2025

¿Qué dijo Sheinbaum sobre Ricardo Salinas Pliego durante la mañanera?

La presidenta Claudia Sheinbaum dedicó varios minutos de su conferencia matutina a defender a las periodistas Sabina Berman, Vanessa Romero y Denise Dresser, quienes fueron señaladas por Salinas Pliego. “Toda mi solidaridad a Sabina, a Vanessa, incluso a Denise Dresser, que miren que no coincidimos en casi nada, pero no se puede llamar a una mujer de la manera en que esta persona se dirige”, afirmó.

Sheinbaum tildó las expresiones del empresario de misóginas y machistas, y lo acusó de querer desviar la atención del monto que, “según” el gobierno, adeuda al SAT.

La presidenta también acusó a Salinas Pliego de hostigar a periodistas y alcaldes, y de operar desde sus medios de comunicación con una línea clara de presión y ataque: “Habla mal de la presidenta, de la 4T, de los que no son de la 4T... busca presionar. Pero cuando uno tiene principios, sabe que lo que está haciendo está bien”.

María Laura Medina de Salinas respalda a su esposo Ricardo Salinas Pliego

Ante la escalada de señalamientos, María Laura Medina de Salinas, esposa del empresario, publicó un mensaje firme y emotivo en defensa de su esposo. Su declaración, compartida en redes sociales, destacó el papel de Ricardo como esposo, padre y ciudadano:

“Ricardo es un hombre que me impulsa, me defiende, me cuida y me respeta. Es un compañero de vida que honra su palabra y sus vínculos. Juntos hemos construido una familia, proyectos, sueños y realidades. Y eso no se borra ni se ensucia con calumnias.”

María Laura también enfatizó que el respeto debe ser mutuo y no condicionado al género: “Ser mujer no nos da derecho a atacar sin pruebas a ningún hombre. El género no define la ética, ni la integridad. Lo hacen los actos.”

Cerró su mensaje con un llamado a la verdad y a la dignidad, dejando claro que su defensa va más allá de lo personal: “No confundamos justicia con revancha. No travistamos el feminismo para volverlo un arma de odio… Lo que buscamos las mujeres valientes no es venganza, es verdad, respeto y dignidad para todos.”

Aquí les dejo mi posición como esposa y como mujer @Claudiashein @DeniseDresserG @sabinaberman @vannessarr.



Ante los recientes ataques de ustedes 4 hacia mi esposo, siento la necesidad —como mujer, como ciudadana y como esposa— de alzar la voz con firmeza y claridad.



Ricardo es… pic.twitter.com/j1gBqyd2Dk — María Laura Medina de Salinas (@MLMSalinas) July 9, 2025

“Deje de usar la bandera de género para encubrir abusos de poder” Responde Ricardo Salinas Pliego

El presidente de Grupo Salinas también arremetió contra el discurso feminista que la presidenta usa como escudo. Mientras se solidariza con periodistas que lo critican, el empresario recordó que esta misma semana tres niñas fueron asesinadas en Sonora, minutos después de que el presunto responsable había asesinado a la madre de las pequeñas. “¿Dónde está su indignación feminista?”, cuestionó.

Ricardo Salinas Pliego, no solo puso en tela de juicio la endeble lucha feminista que encabeza la presidenta de México, sino que aseguró que la mandataria se equivoca en sus prioridades. “Mientras usted defiende a quienes me atacan, México enfrenta crisis graves”, el empresario puntualizó varias problemáticas que atraviesa el país, como el crecimiento del narcotráfico, contrabando, robo de combustible, desmantelamiento institucional y una economía debilitada por el derroche.

Hechos respaldan los puntos de Ricardo Salinas Pliego

Los ejemplos más claros de lo que habla el presidente de Grupo salinas son: Hoy se cumplen 10 meses de una narco-guerra en Sinaloa, esto a raíz de la detención de Ismael “El Mayo” Zambada, el 9 de septiembre de 2024, supuestamente tras una traición, provocando una pelea entre “Los Chapitos” contra “Los Mayitos”, dejando a cientos de inocentes en medio del fuego y sin protección, llamándolos “víctimas colaterales”, en lugar de asumir la responsabilidad.

Tan solo de septiembre de 2024 a mayo de 2025, se han registrado 1,052 homicidios dolosos en la entidad, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Siendo los meses de octubre y mayo los más violentos con más de 140 asesinatos. Unas cifras alarmantes.

En el caso del robo de combustible, hace dos días lograron el aseguramiento de más de 15.4 millones de litros de combustible en el estado de Coahuila. La operación fue descrita como el decomiso de mayor magnitud en lo que va de la presente administración. Un delito que el expresidente Andrés Manuel López Obrador prometió erradicar, y que al contrario, todo continúa fuera de control.

Incluso, ya no solo roban combustible, autoridades federales hallaron una refinería clandestina en el sur de Veracruz, que presuntamente procesaba crudo robado para convertirlo en diésel, combustóleo ligero y solventes. El hallazgo se realizó a poco más de 30 kilómetros de la refinería “Lázaro Cárdenas” de Pemex en Minatitlán, uno de los puntos neurálgicos del sistema energético nacional.

Y cuando se refiere a la economía debilitada, es porque el futuro del país está en riesgo debido a que la deuda pública de México alcanzó en mayo de 2025 casi los 18 billones de pesos, lo que representa un aumento del 71% en solo siete años bajo dos administraciones morenistas. Expertos advierten que este endeudamiento creciente se ha utilizado para pagar intereses, salarios de maestros, construcciones faraónicas y programas sociales, comprometiendo la calidad del gasto futuro y afectando a las próximas generaciones.

En su mensaje, Ricardo Salinas Pliego también hizo un llamado firme a la presidenta:

Que deje de perseguir a ciudadanos que trabajan y generan empleo.

Que atienda los problemas reales como el narcotráfico, la inseguridad y la economía .

. Que se solidarice con las víctimas reales de violencia.

Finalmente el empresario Ricardo Salinas Pliego, concluyó: “No se trata de mí. Se trata de las libertades de todos”.