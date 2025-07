Cifras manipuladas de la incidencia delictiva en México vs la realidad en números

¿Cómo está la incidencia delictiva en México realmente? Nada hay más peligroso que un gobierno que manipula las cifras para mentir con la verdad. Es lo que ocurre en la conferencia mañanera, ese instrumento de comunicación con el que el poder quiere imponer su propia narrativa. En materia de seguridad, por ejemplo, todos los días se dice que vamos muy bien.

“Ponme la gráfica del semestre con menos homicidios: 2025, 1º de enero al 30 de junio, el semestre con menos homicidios desde 2016, desde hace 9 años. Y no solo eso, sino que va bajando”, informó Claudia Sheinbaum, presidenta de México.

¿Maquillando datos? Las cifras de homicidios dolosos en México desde Palacio Nacional

Incidencia delictiva en México, con cifras deficientes: estados

Pero la asociación Causa en Común ha detectado que los registros de incidencia delictiva de las entidades de donde se toma esa información es deficiente, por decir lo menos.

“Es decir que pudiera haber una acción exprofeso de las autoridades para poder disminuir el impacto de los números en lo que llamamos delitos de alto impacto y que se reclasifican para generar un subregistro que ayude al discurso de que todo va bien”, comentó Nancy Angélica Canjura, de Causa en Común.

Cifras de delitos reportados en México: del robo al feminicidio

Vayamos a un ejemplo más específico. El secuestro, en los primeros cuatro meses del año, en Sinaloa, se reportaron dos casos, pero hay 730 denuncias de los llamados delitos contra la libertad. Uno más es el robo de vehículo con violencia. Estados como Colima no reportan uno solo desde 2019.

“En parte por eso parece sospechoso porque si están reportando en ceros, porque nadie está aplaudiendo que ya se erradicó ese delito en ese estado”, dijo Nancy Angélica Canjura.

Los ejemplos siguen. Nayarit no reporta en este cuatrimestre ningún robo a transeúnte con violencia.

¿Dónde quedó la violencia que vive México? Los datos que ocultan el crimen

“Para eso las autoridades tienen que hablar con esta verdad, de decir efectivamente este delito ya no ocurre, aunque les parezca extraordinario y aquí está la población que no me dejará mentir, pues también estaríamos abiertos a escuchar ese tipo de declaraciones”, opinó Nancy Angélica Canjura.

Por cierto, dice la presidenta que el primer semestre de 2025 es el que reporta menos homicidios en los últimos 9 años, lo que no dice es cuanto han aumentado las desapariciones.

“Es muy sintomático que se reduzca la violencia por homicidios dolosos y aumenten las desapariciones de una manera prácticamente inexplicable que no ha habido registro en el país anteriormente”, añadió Manuel Balcaza, investigador del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).