“Hasta las últimas consecuencias": Carla Humphrey responsabiliza a diputados por dar “superpoderes” a Taddei y exige investigación

La consejera electoral del Instituto Nacional Electoral (INE), Carla Humphrey, responsabilizó directamente a la Cámara de Diputados por aprobar la reforma que le dio "superpoderes" a Guadalupe Taddei. Esta modificación legislativa le permitió a la expresidenta designar a funcionarios de alto nivel sin necesidad de alcanzar acuerdos con el Consejo General. Humphrey señaló que este esquema de concentración de facultades debilitó los contrapesos internos y facilitó el manejo discrecional del presupuesto institucional.

Tras la renuncia de Taddei, Humphrey lanzó un enérgico llamado para investigar su administración. "A mí me parece que es gravísimo que una autoridad de este calibre tenga estos cuestionamientos. Lo que sigue legalmente es seguir todas estas investigaciones y determinar responsabilidades y sanciones", sentenció.

Humphrey sostuvo que la rendición de cuentas debe ser inmediata para evitar que el escándalo dañe de forma irreversible al arbitraje electoral. Para la consejera, la salida de la expresidenta no extingue las responsabilidades administrativas ni penales derivadas de su gestión, por lo que urgió a mantener abiertas las indagatorias sobre los contratos adjudicados. Asimismo, aclaró que el instituto garantizará la continuidad de los trabajos operativos mientras el Poder Legislativo desahoga el proceso de sustitución en San Lázaro.

CARLA HUMPHREY EXIGE INVESTIGAR A TADDEI TRAS SU RENUNCIA



La consejera del @INEMexico, @C_Humphrey_J, responsabilizó a la Cámara de Diputados por darle a Guadalupe Taddei facultades para nombrar funcionarios de alto nivel sin consenso del Consejo General. Ahora exige investigar… pic.twitter.com/wOt9zLJFFg — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 26, 2026

¿Cuándo sesionará el Consejo General del INE para definir la presidencia?

Carla Humphrey informó que el Consejo General del INE sesionará formalmente para definir a la persona que asumirá la presidencia provisional del organismo una vez presentada la renuncia de Taddei. Además del relevo institucional, la consejera planteó la necesidad de abrir auditorías internas y solicitar la intervención directa de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para esclarecer la colusión con proveedores y desvío de recursos. "Tenemos que llegar hasta las últimas consecuencias", subrayó, señalando que la transparencia es el único camino para devolverle la credibilidad al instituto.