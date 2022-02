Roberto Palazuelos renuncia a candidatura de Movimiento Ciudadano

Roberto Palazuelos presentó su renuncia a la candidatura de Movimiento Ciudadano para gobernador en Quintana Roo, en las elecciones del 5 de junio.

El actor y también empresario, Roberto Palazuelos, le envió una carta al partido Movimiento Ciudadano en el que presenta su renuncia a la precandidatura a la gubernatura de Quintana Roo.

El empresario argumentó que por razones personales y profesionales presentó su renuncia a la candidatura a partir de este viernes 18 de febrero.

“Por razones personales y profesionales, notificó formalmente mi separación y renuncia al proceso interno de selección de candidato en que se actúa, renunciando a todos los derechos y prerrogativas inherentes al mismo”, se lee en la carta enviada al partido .

Tras renuncia de Roberto Palazuelos, MC invita al Dr. Pech

Luego de la renuncia del actor Roberto Palazuelos , Movimiento Ciudadano invitó al doctor doctor José Luis Pech Várguez a encabezar la candidatura por la gubernatura de Quintana Roo.

El partido detalló que la invitación al doctor José Luis Pech Várguez se basa en su “intachable trayectoria de vida” y su trabajo en diversos espacios y “por el bien” de Quintana Roo, “demostrando, una y otra vez, que tiene el valor necesario de anteponer el bienestar de la gente frente a cualquier interés partidistas”.

Este sábado, la Asamble Electoral Nacional de Movimiento Ciudadano decidiría si dejaba o no a Roberto Palazuelos como candidato a la gubernatura para las elecciones del 5 de junio, luego de la polémica por sus declaraciones relacionadas con el crimen organizado.

Por su parte, el doctor Pech anunció en días recientes su renuncia a Morena, partido por el que llegó al Senado, ya que anunció que no apoyaría la candidatura de ese partido para la gubernatura, además acusó que la “soberbia” se adueñó de Morena y no había condiciones para la unidad. “Sin humildad no es posible alcanzar la unidad”, aseguró el senador.