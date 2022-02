No postular a Roberto Palazuelos fue la decisión correcta: PRD

Ángel Ávila, representante del PRD en el Instituto Nacional Electoral (INE), aseguró que su partido tomó una decisión inteligente al no postular a Roberto Palazuelos como precandidato a la gubernatura de Quintana Roo.

En entrevista con Irving Pineda para Esqueletos, el representante del PRD aseguró que aunque el actor Roberto Palazuelos es más conocido que su precandidata Laura Fernández no es muy reconocida en la política, aseguró que tiene la experiencia para ganar la gubernatura en las elecciones 2022.

Esqueletos: El PRD desprecia a Palazuelos; afirma que tiene mucha cola que le pisen

Incluso, el representante del PRD en el INE explicó que Roberto Palazuelos tiene cola que le pisen y a pesar de la popularidad que tiene no ganará las elecciones, ya que se demostró que los populares no siempre son buenos gobernantes.

“Fue una decisión correcta no postular a Roberto Palazuelos , tiene cola que le pisen, no encaja en el perfil que tiene el PRD. Vemos que a veces los populares son buenos gobernantes. Creo que Laura tiene carrera consolidada en su estados, debemos acelerar el conocimiento de los candidatos, tiene la cara limpia, no va a voltear bandera”.

Candidatura de Roberto Palazuelos se definirá el fin de semana

El representante del PRD explicó que en la mitad de los estados donde habrá elecciones 2022 irá en alianza, aunque destacó que en Oaxaca contenderán solos por la gubernatura, aunque tiene claro que cuatro de las seis gubernaturas serán para el PRD.

“Nos va ir muy bien, es muy claro que hay un ambiente nacional en donde cada vez desprestigia más el gobierno de López Obrador. Hay una grave crisis dentro del partido de Morena, muchos de sus candidatos están impugnados”.

“Hemos aprendido la fórmula de enfrentar al partido de estados y hemos ido en alianza en cuatro de los seis”, explicó.



Tras la polémica de la precandidatura de Roberto Palazuelos para la gubernatura de Quintana Roo, el partido Movimiento Ciudadano que lo postula informó en principio que decidiría si continúa o no en la contienda este 16 de febrero, sin embargo, la decisión se postergó para el fin de semana.