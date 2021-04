Robo de identidad: 4 de cada 10 fraudes son por consumos no reconocidos

Ciudad de México.- De acuerdo la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) cuatro de cada diez fraudes en nuestro país son por consumos no reconocidos. Es decir, cada día se denuncian 32 fraudes por transferencia electrónica y 4 robos por compras en internet y en estos primeros meses de 2021 la tendencia sigue a la alza.

”...En 2019 un total de 9 mil 168 reclamaciones electrónicas no reconocidas. Para 2020 tuvimos 11 mil 935, es decir tenemos un incremento de 30.2%. En el caso de consumos vía internet no reconocidos teníamos una cifra en 2019 de 1641, al cierre de 2020 tenemos 2513, 53.1%, es una cantidad muy importante...” dijo Jesús Chávez, Director de Análisis y Estadísticas Condusef.

Casi la mitad de las reclamaciones tiene una solución

De acuerdo con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) de los usuarios de servicios financieros casi la mitad de las reclamaciones tiene una solución.

Por ello es importante cuidar dónde y cómo se usan nuestros datos y en su caso denunciar.



”...Una institución financiera no tiene por qué pedirte información, ellos ya tienen información (…) Sé incrédulo, duda, siempre duda…” reiteró Jesús Chávez, Director de Análisis y Estadísticas Condusef.

Alejandra fue víctima de robo de identidad

Se hicieron pasar por ella para robar su información financiera, en entrevista para Azteca Noticias, relató que no reconoció la compra, y que se asustó.



”...Me sacaron dinero del banco, me defraudaron con 9 mil pesos (...) había hecho unas compras por plataformas digitales el año pasado y sucedió que después me hablaron de mi banco…. Me habló una mujer para decirme si todo estaba bien con mi tarjeta de crédito, porque habían tratado de hacer una compra de un reloj para un hombre por un monto de 3 mil pesos (…) entonces me contactó con otro ejecutivo del banco supuestamente quien ya me empezó a pedir los datos como nombre, qué había comprado y me pidió mi token (...) al momento de darle el token, los números que aparecen, aprovechó para hacer el fraude en un cajero sin tarjeta de débito (...) El sujeto que me habló me dio un nombre, me dio un numero de empleado y yo al momento de hablar al banco y dar estos datos, me dijo el ejecutivo que todo eso era información falsa...” declaró.