Un robot realiza primer trasplante de pulmón en un hospital de España

Per fer el trasplantament completament robòtic, els i les cirurgians toràcics de #VallHebron van resoldre per on treure el pulmó malalt i introduir el nou amb la via d'accés per operar el càncer de pulmó, la cirurgia subxifoide: una incisió de 8 centímetres per sota de la xifoide pic.twitter.com/FICGHQ5NPi