Ya lo tenían ubicado: Ladrones cometen robo en templo en Monterrey; van directo por 50 mil pesos y anillo sacerdotal

Entraron después de la misa, caminaron frente al altar y salieron con dinero y hasta el anillo del sacerdote; así ocurrió el robo dentro del Templo del Perpetuo Socorro, en pleno centro de Monterrey, Nuevo León, a la vista de quienes estaban en el lugar.

El atraco en el templo se registró el martes 14 de abril, cerca del mediodía; las cámaras de seguridad captaron a dos hombres que ingresaron al templo y se dirigieron directamente a la zona donde sabían que estaba el dinero, sin dudar ni improvisar.

Entraron directo al sitio donde estaba el dinero: así fue el robo dentro de templo de Monterrey

Los sujetos no recorrieron el lugar como alguien que busca qué llevarse; entraron a la Casa Parroquial y fueron directo al punto donde se encontraba el efectivo, lo que refuerza la sospecha de que conocían los movimientos del sacerdote.

Ese día, el padre no estaba en el templo; había salido con permiso, situación que fue aprovechada para cometer el robo sin resistencia.

Se llevaron 50 mil pesos y hasta el anillo del padre

De acuerdo con los primeros reportes, los ladrones sustrajeron cerca de 50 mil pesos; parte del dinero correspondía a limosnas y otra parte estaba destinada al pago del personal.

Además, tomaron el anillo sacerdotal del padre, un objeto personal de valor simbólico que había recibido recientemente; un detalle que elevó la indignación entre quienes conocieron el caso.

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⚠️ Un par de ladrones entraron a robar al Templo del Perpetuo Socorro, de donde se llevaron $50 mil pesos y el anillo sacerdotal.



El crimen fue cometido a plena luz del día de este martes, en la iglesia ubicada sobre la calle Juan Méndez y Ruperto Martínez, en el centro de… pic.twitter.com/W3sSJNN8hv — INFO7MTY (@info7mty) April 16, 2026

Todo quedó grabado: salieron caminando frente al altar

Las cámaras muestran a los hombres salir de la sacristía y cruzar por el altar con aparente calma; no corren, no se esconden, simplemente avanzan como si nada hubiera pasado.

En el video también se observa a una persona dentro del templo que no interviene durante el recorrido de los sospechosos.

Sabían que el padre no estaba y dónde buscar

Un detalle que llamó la atención es que los responsables dejaron otros objetos de valor, como una laptop y una cartera; no se llevaron todo, solo lo que ya tenían identificado.

Esto refuerza la hipótesis de que contaban con información previa o incluso apoyo interno para ubicar el dinero y el momento exacto.

Autoridades ya revisan las grabaciones para identificar a los responsables; no se descarta que haya más personas involucradas en el robo.