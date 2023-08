Sady Loaiza, el chavista detrás de los libros de la SEP

El otro encargado de diseñar los libros de texto de la Secretaría de Educación Pública (SEP), y las guías para docentes es Sady Loaiza Escalona.

Este personaje viene directamente de las files del dictador Nicolás Maduro y así celebraba en 2015 el llamado “4F”, fecha en que los chavistas conmemoran el primer intento de golpe de Estado perpetrado por otro extinto dictador venezolano: Hugo Chávez.

“Como militantes activos de la revolución bolivariana, como seguidores del legado del comandante Chávez y por supuesto apoyando codo a codo, brazo a brazo al presidente obrero Nicolás Maduro”, declaró Loaiza.

Antes de infiltrarse en la SEP, Sady Loaiza Escalona fue director de la Biblioteca Nacional de Venezuela y promotor de las salas de pensamiento crítico, que divulgan la visión única de Nicolás Maduro.

Pero ahora como subdirector de Materiales Educativos de la SEP, el chavista de corazón será indirectamente el maestro de millones de niños mexicanos.

“No son educadores, son aspirantes a ser una propuesta. La persona es incompetente, la educación sobre todo en la parte básica no puede tener sesgos ideológicos”, dijo del diputado del PAN Juan Carlos Romero Hicks.

No solo es la carga ideológica, sino por la violación de la ley en los procedimientos de creación

Para los expertos, los libros de texto que hoy están en el ojo del huracán no solo son controvertidos por la carga ideológica, sino porque para su elaboración se violaron todos los procedimientos.

“Se tenía que instaurar el Consejo Nacional de Participación el cual no se dio. Es decir, estos libros se han hecho en la opacidad no solo porque no se han consultado con padres de familia, con maestros, con pedagogos”, comentó Paulina Amozurrutia, la directora general de la organización Educación con Rumbo.

“La autoridad no tiene que saltarse ninguna instancia jurídica, están diciendo va a ser pedagogía critica, pero autoritariamente establecida. Eso es un absurdo y una contradicción”, advirtió el especialista en Sociologia, Manuel Gil Antón.

También en la Cámara de Diputados ya se alista que se llame a comparecer a la Secretaría de Educación, Leticia Ramírez, para que explique entre otras cosas porque dejaron los libros de texto en manos de este controvertido personaje.