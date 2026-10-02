El mensaje de dolor que envió mamá de Kimberly Hilary, alumna del CCH Naucalpan desaparecida hace un año

Kimberly Hilary Moya González, alumna del CCH Naucalpan, sigue desaparecida desdecel 2 de octubre de 2025 en la colonia San Rafael Chamapa tras salir de casa a sacar unas copias.

La estudiante del plantel de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), dea cuerdo con la investigación de la Fiscalía General de Jusicia del Estado de México (FGJEM), fue privada de la libertad por dos sujetos.

El mensaje para Kimberly Hilary, a un año de su desaparición

Jaqueline, su mamá, envío unas palabras a su hija Kim, como la llama de cariño, a un año de que la menor desapareció a los 16 años. A pesar de haber dos hombres detenidos como presuntos responsables, ella sigue sin ser localizada.

"Mi niñita, hoy hace 365 días me cuesta decir el tiempo. Hace 365 días que mi vida se detuvo y desde ese día empecé a buscarte todos los días".

"Como me gustaría ni hablarle a esta cámara y hablarte a ti Kim, directamente, mirarte tus ojitos, esos ojitos de capulin que siempre te decía (...) tengo tantas cosas que contarte hija; la verdad no importo yo", expresó.