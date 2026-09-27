Asesinan en San Luis Potosí a María de Jesús Vázquez; buscaba al novio desaparecido de su hija

María de Jesús Vázquez Orduña fue encontrada sin vida tras un ataque ocurrido en San Luis Potosí. De acuerdo con los reportes, la víctima era suegra de Miguel Ángel Rocha Ríos, joven reportado como desaparecido el 3 de septiembre de 2026 en San Ciro de Acosta.

¿Quién era María de Jesús Vázquez, la buscadora asesinada en San Luis Potosí?

La víctima había sido reconocida por participar en jornadas de búsqueda para encontrar a su yerno. María de Jesús, conocida como “Chuya”, fue interceptada por sujetos a bordo de un vehículo, quienes le dispararon con armas de fuego el 23 de septiembre a las afueras de su vivienda.

El pasado 4 de septiembre, María de Jesús encabezó una caminata pacífica en las calles del municipio para llamar la atención de las autoridades por la desaparición de Miguel Ángel Rocha Ríos.

Protestas y bloqueo en la carretera federal 69 por el caso

Además, familiares y habitantes realizaron un bloqueo en la carretera federal 69, en los accesos a San Ciro de Acosta, el cual duró alrededor de tres horas. Ello causó la llegada de un agente del Ministerio Público.

La desaparición de Miguel Ángel Rocha Ríos en San Ciro de Acosta

Miguel Ángel trabajaba como barbero en San Ciro de Acosta. Sus familiares aseguran que en la tarde del 3 de septiembre fue secuestrado en el barrio de Santiago y fue llevado al interior de un automóvil.

José Concepción Rocha Reina, padre de Miguel Ángel, afirmó que uno de los presuntos involucrados es habitante del municipio y había tenido problemas previos con su hijo.