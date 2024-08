¿Lo conocías? San Toribio Romo, el santo de los migrantes desde los Altos de Jalisco

Desde los Altos de Jalisco, en la ranchería de Santa Ana de Guadalupe, Jalostotitlán, se erige un pequeño poblado lleno de tradiciones, donde la fe y la devoción se encuentran entrelazadas con la vida cotidiana de sus habitantes. Este lugar es conocido por ser el hogar de un santo que ha tocado la vida de millones de creyentes: San Toribio Romo González, conocido como el Santo de los Migrantes.

Guadalupe García, una devota de San Toribio, comparte que “muchos milagros ha hecho, uno de ellos, de los que he oído más, es de los inmigrantes”.

Y es que, para los fieles, San Toribio no es solo un mártir, sino un símbolo de esperanza y protección, especialmente para aquellos que emprenden el peligroso camino hacia tierras extranjeras.

¿Quién fue San Toribio Romo González?

Nacido el 16 de abril de 1900 en este mismo municipio de Jalisco, San Toribio Romo dedicó su vida a su comunidad, siempre preocupado por propagar la fe y asegurar que los niños no quedaran sin recibir los sacramentos.

Según cuenta Salvador Gutiérrez González, investigador e historiador, “él oficiaba misa todos los días, y catequizaba, se preocupaba mucho porque los niños no se quedaran sin la doctrina que los llevara a bautizarse, y hacer la primera comunión y los sacramentos”.

Durante la Guerra Cristera en 1928, a pesar del peligro que esto conllevaba, el joven sacerdote continuó con su labor pastoral. Este compromiso con su fe lo llevó a ser asesinado en Tequila, Jalisco, convirtiéndose en un mártir y un símbolo de resistencia para muchos mexicanos.

Salvador Gutiérrez relata que “su actividad sacerdotal llamó mucho la atención y lo delataron. A la hora que lo capturan los soldados le dicen ‘tú eres el sacerdote Toribio Romo’, y les dice: ‘Sí, soy, pero no me maten’, imploraba que no lo mataran, sin embargo, lo trataron muy mal”.

Canonización de San Toribio Romo

San Toribio de Romo fue canonizado en Roma en el año 2000, y desde entonces su devoción ha crecido significativamente. Hoy en día, miles de fieles acuden cada año al templo en Santa Ana de Guadalupe, donde pueden visitar sus restos y observar las reliquias del santo milagroso.

Sus milagros están con los migrantes

Norma Angélica Ramírez, una migrante devota de Santo Toribio, asegura que siempre se ha encomendado a él. “Pasé cuatro veces de ilegal. Entonces, en las últimas veces, yo le hablaba a él. Me concedió también llegar, porque si me hubieran agarrado, nunca me hubieran dado mis documentos”.

Norma cuenta que gracias a la intercesión del santo, hoy reside de manera legal en Oklahoma, un hecho que atribuye completamente a la intervención divina. “Me tocó que me hicieran el examen en español. No llevé traductor, me faltaron las vacunas, me cedió mi pasaporte y me dijo, ya eres residente de los Estados Unidos”, comparte con emoción.

La devoción a San Toribio Romo sigue viva y fuerte en los corazones de sus seguidores, quienes lo veneran no solo como un mártir, sino como un protector incansable de aquellos que buscan un mejor futuro lejos de casa.