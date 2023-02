Sandra Paola fue atacada por su ex pareja delante de sus hijos

“Qué onda Muñóz, oye vayan a ver a Paola a su casa, no sé qué está pasando,” fueron las palabras de Alejandro “N”, que en un mensaje de voz le envió a la familia de su ex esposa Sandra Paola de 38 años, segundos después de salir de su casa, lugar donde Sandra Paola García Vázquez fue encontrada golpeada, con heridas de arma blanca e inconsciente.

Sus dos pequeños hijos presenciaron el ataque y señalan a su papá como el agresor.

“Estamos seguros que fue su ex marido porque los niños estaban presentes y porque los niños, sus hijos, un niño de 8 años y una niña de 4 años, fueron los que estuvieron presenciando y los que detuvieron que la matara, porque si no ya estaría muerta y después de eso fueron y se encerraron en un cuarto porque temían también por ellos, porque él fue a tocarles y Diego le decía no, no te voy a abrir y escuchaban a mi hermana abajo en la cocina gritar me voy a morir,” dijo la hermana de Sandra Paola, Jeanette García.

El ataque ocurrió este sábado 4 de febrero en el municipio de Zapopan en Jalisco, dentro del que una vez fue el hogar del matrimonio en la Colonia Mariano Otero.

Tras la agresión cámaras de video vigilancia captaron a Alejandro salir abordo de una camioneta blanca propiedad de Sandra Paola.

"Él se llevó el celular, se llevó la camioneta de ella y se llevó el celular para dejarla ahí tirada desangrándose, -¿o sea en la camioneta que lo vemos subir..?-es de mi hermana, la camioneta tiene reporte de robo, -¿dónde está esa camioneta?- no sabemos,” explicó Jeanette García, hermana de Sandra Paola.

Sandra aún con vida pero agonizante fue llevada a un hospital particular.

“Va a necesitar cirugía en sus manos pero ahorita no se puede hasta que la estabilicen, trae una arritmia en el corazón, trae muchos golpes en la cabeza, entonces la cirugía de las manos ahorita no, todavía no podemos llegar a eso, está con antibióticos está con entubada,” finalizó la hermana de Sandra Paola, Jeanette García para las cámaras de Fuerza Informativa Azteca.

Sandra Paola estuvo casada por 10 años con Alejandro “N”, jamás se imaginaron que quien fuera su compañero de vida intentaría asesinarla.

Este domingo 5 de febrero, cerca de las 7 de la noche, la Fiscalía del Estado de Jalisco confirmó la detención de Alejandro “N”, el hombre llegó por sus propios medios a un hospital particular en Zapopan presentando varias heridas de arma blanca.

Ahí lo reconocieron y lo entregaron a las autoridades, ahora tendrá que enfrentar cargos por tentativa de feminicidio con agravantes mientras Sandra Paola lucha por su vida.