¡Santi logra vencer el cáncer! La historia del pequeño que vendía dibujos para pagar sus tratamientos en Yucatán

¡Lo logró! Hace dos años México conoció a Santiago Aguilar, un pequeño que apenas comenzaba la lucha contra el cáncer tras haber sido diagnosticado con Leucemia. Hoy, después de meses en hospitales y quimioterapia venció esta enfermedad y está listo para seguir cumpliendo sus sueño.

Santi, que en ese tiempo era un pequeño de 12 años proveniente de Yucatán, hacía dibujos para poder ayudar a sus padres con los gastos médicos. Estas obras de arte llegaron a varias partes de Yucatán, México y el mundo.

“Se los agradezco muchísimo en verdad (...) Gracias por haber aportado un granito de su ayuda, por seguirme motivando a seguir adelante”, Santiago Aguilar, venció el cáncer, para los micrófonos de Azteca Noticias.

El nuevo comienzo de Santi como un adolescente sano; está listo para cumplir sus sueños

Después de dos años visitando hospitales y recibiendo quimioterapias, Santiago está listo para regresar a clases como un adolescente sano, lleno de sueños y muchas metas por cumplir en esta nueva etapa de su vida.

Y es que aunque aún le quedan 5 años en observación, los días en hospitales y malestares terminaron para este joven lleno de sueños y ganas de vivir.

“Nos sentimos muy contentos (...) Volvimos a tener paz y tranquilidad en nuestras vidas (...) Gracias a Dios me siento bien, tranquila, con ganas de vivir más”, contó Landy Pech, madre del pequeño Santiago.

”No se rindan”: El conmovedor mensaje de Santi para los niños que aún luchan contra el cáncer

En estos dos años, Santiago y su mamá se enfrentaron a una gran lucha; sin embargo, hoy que pueden mirar atrás, se dan cuenta de que ahora tienen más amor, nuevos amigos que se unieron a lo largo de este camino, y mucha confianza en que la vida aún continúa para que este pequeño pueda cumplir todos los sueños que quedaron pendientes.

Santiago Aguilar, aprovechó los micrófonos y cámara de Azteca noticias para mandarles un emotivo mensaje a todos los niños que siguen en esta gran batalla:

“Yo les deseo que no se rindan, que sigan luchando, que no se dejen llevar por los malos comentarios (...) Porque sé que algún día van a lograr muchas cosas y que van poder tocar la campana”, dijo Santi.