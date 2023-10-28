“Nos hicieron robar": Tras el paso del huracán “Otis” afectados se ven obligados al saqueo en Guerrero
La desesperación ante la falta de ayuda en Acapulco tras el paso devastador del huracán “Otis” ha obligado a sus habitantes a saquear tiendas departamentales.
“Gracias al gobierno tuvimos que entrar a las tiendas y saquearlas”, estas fueron las crudas palabras de Rocío Pérez, una mujer que reside en Acapulco y que, como muchos en las zonas afectadas, se ha visto obliga a hurtar para poder sobrevivir tras el paso del huracán “Otis” y ante la lentitud del apoyo para los ciudadanos.
Tras el paso del huracán Otis por Acapulco, se reportaron saqueos en tiendas departamentales y supermercados. En redes sociales se difundieron videos y fotografías de personas que presuntamente se llevaron productos de estos establecimientos, que permanecían cerrados.
Día 4 tras el impacto del huracán "Otis" en Acapulco y vean la muestra de la fuerza del desastre: un taxi quedó hecho pedazos afuera de un estacionamiento.— Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 28, 2023
Los hoteles que lograron sobrevivir se han convertido en refugio para turistas que aún no pueden salir del puerto.
El… pic.twitter.com/dINC1a30Mo
Fuerza Informativa Azteca (FIA) presenció el saqueo nocturno en una tienda donde los habitantes tomaron lo que necesitaban y otros se aprovecharon de la situación para robar hasta pantallas.
Pasillos enteros con anaqueles destrozados; cada departamento de la tienda comercial destruido y con vestigios de los que hace unos días estaba abastecido. Todo esto envuelto por la noche que, ante la falta de luz, hace que todo luzca siniestro.
Hombres y mujeres se apropiaron de los productos para poder sobrevivir, sin embargo, hubo quien también optó por llevarse productos que no son de primera necesidad como pantallas o línea blanca. Lo único que no tomaron fue la cristalería.
La ausencia de autoridades para contener la rapiña ha permitido que se saqueen tiendas y negocios. Además, la falta de seguimiento a los lesionados ha provocado que muchas personas no reciban la ayuda que necesitan.
Reducida a escombros y saqueada por completo. Así quedó esta Plaza en Acapulco. Y toda la rapiña, que no siempre era para llevarse alimentos, fue solapada por el Ejército.— Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 28, 2023
Nos cuenta @FedericoAnayaD1 pic.twitter.com/qz8CUEhBD7
En diversas imágenes se observan carritos del supermercado abarrotados de productos, algunos incluso contenían pantallas planas, refrigeradores, lavadoras y otros productos. Otras personas transportaban víveres.
En la mayoría de los videos se alcanza a ver que las cortinas de las entradas de los supermercados lucían cerradas; solo se veía una pequeña entrada por donde ingresaban y salían las personas.
No hay respuesta contundente por parte de las autoridades
El huracán Otis devastó Acapulco, dejando a la ciudad en ruinas. Los daños fueron generalizados, afectando tanto a zonas de lujo como a colonias populares.
A tres días del paso del huracán, las autoridades no han respondido de manera efectiva a la emergencia. Aún no se ha restablecido el servicio de electricidad, internet, seguridad ni transporte. Esta situación ha provocado que la población se sienta abandonada y desprotegida.