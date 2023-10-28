“Nos hicieron robar": Tras el paso del huracán “Otis” afectados se ven obligados al saqueo en Guerrero

“Gracias al gobierno tuvimos que entrar a las tiendas y saquearlas”, estas fueron las crudas palabras de Rocío Pérez, una mujer que reside en Acapulco y que, como muchos en las zonas afectadas, se ha visto obliga a hurtar para poder sobrevivir tras el paso del huracán “Otis” y ante la lentitud del apoyo para los ciudadanos.

Tras el paso del huracán Otis por Acapulco, se reportaron saqueos en tiendas departamentales y supermercados. En redes sociales se difundieron videos y fotografías de personas que presuntamente se llevaron productos de estos establecimientos, que permanecían cerrados.

Día 4 tras el impacto del huracán "Otis" en Acapulco y vean la muestra de la fuerza del desastre: un taxi quedó hecho pedazos afuera de un estacionamiento.



Los hoteles que lograron sobrevivir se han convertido en refugio para turistas que aún no pueden salir del puerto.



El… pic.twitter.com/dINC1a30Mo — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 28, 2023

Fuerza Informativa Azteca (FIA) presenció el saqueo nocturno en una tienda donde los habitantes tomaron lo que necesitaban y otros se aprovecharon de la situación para robar hasta pantallas.

Pasillos enteros con anaqueles destrozados; cada departamento de la tienda comercial destruido y con vestigios de los que hace unos días estaba abastecido. Todo esto envuelto por la noche que, ante la falta de luz, hace que todo luzca siniestro.

Hombres y mujeres se apropiaron de los productos para poder sobrevivir, sin embargo, hubo quien también optó por llevarse productos que no son de primera necesidad como pantallas o línea blanca. Lo único que no tomaron fue la cristalería.

La ausencia de autoridades para contener la rapiña ha permitido que se saqueen tiendas y negocios. Además, la falta de seguimiento a los lesionados ha provocado que muchas personas no reciban la ayuda que necesitan.

Reducida a escombros y saqueada por completo. Así quedó esta Plaza en Acapulco. Y toda la rapiña, que no siempre era para llevarse alimentos, fue solapada por el Ejército.



Nos cuenta @FedericoAnayaD1 pic.twitter.com/qz8CUEhBD7 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 28, 2023

En diversas imágenes se observan carritos del supermercado abarrotados de productos, algunos incluso contenían pantallas planas, refrigeradores, lavadoras y otros productos. Otras personas transportaban víveres.

En la mayoría de los videos se alcanza a ver que las cortinas de las entradas de los supermercados lucían cerradas; solo se veía una pequeña entrada por donde ingresaban y salían las personas.

No hay respuesta contundente por parte de las autoridades

El huracán Otis devastó Acapulco, dejando a la ciudad en ruinas. Los daños fueron generalizados, afectando tanto a zonas de lujo como a colonias populares.

A tres días del paso del huracán, las autoridades no han respondido de manera efectiva a la emergencia. Aún no se ha restablecido el servicio de electricidad, internet, seguridad ni transporte. Esta situación ha provocado que la población se sienta abandonada y desprotegida.

