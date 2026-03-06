Camila no se suicidó: Su madre busca justicia y refuta que su hija no “cayó" desde un cuarto piso

En el marco del Día Internacional de la Mujer, la conmemoración en México ha trascendido la celebración para transformarse en una jornada de exigencia de justicia y memoria por las miles de mujeres que han sido víctimas de la violencia. Este 8 de marzo se perfila como un reclamo social ante la persistencia de la violencia sistemática, la brecha de desigualdad y la falta de oportunidades que enfrentan las mujeres en el país.

Cientos de carpetas al año por feminicidios

Las cifras oficiales respaldan la magnitud de la problemática. De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, anualmente se inician cientos de carpetas de investigación por el delito de feminicidio.

Tan solo en 2024 se contabilizaron 823 casos, mientras que en 2025 la cifra alcanzó los 706 registros. En lo que va del año 2026, ya se reportan 53 feminicidios. Sin embargo, detrás de cada estadística se encuentra una historia humana y una familia que busca respuestas, como es el caso de Guadalupe Herrera Jaramillo, quien exige justicia por la muerte de su hija.

Camila murió tras caer de un cuarto piso; su madre asegura que no fue suicidio

Camila era una joven de 25 años, economista egresada del Politécnico y cantante, cuya vida terminó de manera abrupta el 13 de noviembre de 2023. El suceso ocurrió en la colonia Lindavista, donde la joven cayó desde el cuarto piso de un edificio mientras visitaba a su exnovio.

Aunque inicialmente las autoridades reportaron el fallecimiento como un suicidio, su madre rechaza categóricamente esta versión. Para Guadalupe, resulta imposible aceptar que su hija se hubiera quitado la vida y sostiene firmemente que alguien la mató.

La familia denuncia una serie de omisiones por parte de la Fiscalía capitalina desde el inicio del proceso. La investigación se abrió bajo la clasificación de homicidio culposo por otras causas, término legal que se utiliza cuando el deceso ocurre por descuido o negligencia sin intención de matar. Guadalupe advierte que no se agotaron todas las líneas de investigación ni se realizaron análisis detallados de las lesiones de Camila.

Cuerpo de Camila presentaba huellas de violencia

La madre señala que el cuerpo presentaba huellas en el cuello que no han sido debidamente atendidas, además de lesiones ocurridas tanto antes como después de fallecer.

A las irregularidades en el análisis forense se suman fallas en la preservación del lugar de los hechos. La defensa de la víctima acusa que no se llevaron a cabo pruebas de luminol y que la vivienda donde ocurrieron los hechos fue entregada rápidamente, lo que derivó en la pérdida de posibles indicios fundamentales para el caso. Ante este panorama, Guadalupe Herrera Jaramillo ha tenido que convertirse en perito y defensora de derechos humanos para impulsar el proceso.

El objetivo central de esta lucha es lograr que la muerte de la joven sea reclasificada como feminicidio y que se realicen todas las diligencias necesarias con perspectiva de género. Guadalupe afirma que su hija fue víctima de un individuo llamado David, quien presuntamente la acosaba y acechaba de manera constante.

En este 8 de marzo, el nombre de Camila se suma al de miles de mujeres cuyos expedientes permanecen abiertos y sin respuesta en un clima de impunidad, pero su madre asegura que no descansará hasta obtener justicia.

