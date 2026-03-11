Rescató a un perro, pero terminó siendo estafada: El modus operandi de este engaño en redes sociales

Lo que inició como un acto de bondad para rescatar a un canino en estado de abandono terminó en un engaño para una ciudadana que buscaba mitigar el hambre de un animal. La afectada relató que entró en contacto con una mujer que difundía imágenes de un perro de raza boxer con severos signos de falta de alimento, asegurando que el hallazgo era reciente y que requería auxilio urgente. Todo en redes sociales.

Una mujer fue estafada al ayudar a un perro en estado crítico

Ante la supuesta emergencia, la víctima solicitó ver al ejemplar antes de colaborar, a lo cual la presunta rescatista accedió sin reparos. Fue así como se concretó la entrega de un paquete de alimento que contenía 20 kilogramos de producto, sin sospechar que el descaro de la contraparte ocultaba una dinámica fraudulenta.

La situación dio un giro inesperado cuando Carmen, al volver a su domicilio, fue notificada por diversos ciudadanos sobre la reputación de la joven a quien había ayudado. Los mensajes de advertencia revelaron que la mujer era una timadora recurrente que utilizaba al mismo animal para obtener beneficios.

La estafadora repetía la misma narrativa para obtener donativos

Entre las pruebas presentadas destacaron imágenes capturadas el 28 de noviembre, donde la señalada empleaba exactamente la misma narrativa de haber encontrado al perro en ese preciso momento, repitiendo un patrón de conducta que se extendía por varios meses atrás en distintas plataformas de la red social Facebook.

Ante la evidencia de que la mujer poseía al animal desde hace tiempo y lo utilizaba de forma lucrativa con un discurso idéntico, la afectada decidió acudir a la Procuraduría Ambiental para formalizar una queja legal. Sin embargo, el proceso administrativo no prosperó.

Ante la falta de respuesta institucional, la mujer regresó al sitio del encuentro para recuperar al canino, confrontando a quien lo tenía en su poder. La víctima señaló poseer el registro íntegro de las conversaciones mediante la aplicación WhatsApp, lo que demuestra la estrategia de manipulación utilizada.

Tips para no caer en estafas en rescates de animales

Expertos en comportamiento y cuidado de mascotas han señalado que este tipo de incidentes se han vuelto sumamente habituales en la actualidad. Los especialistas advierten que la benevolencia de la población es explotada por individuos que buscan lucro personal a través de donativos monetarios o en especie. Debido a que las personas colaboran con honestidad, los defraudadores encuentran un nicho para obtener recursos de manera sencilla.

Como medida preventiva, los conocedores sugieren realizar indagatorias previas sobre las personas que solicitan apoyo y dar prioridad a organizaciones civiles que cuenten con una constitución legal sólida, incluso si esto implica actuar con cierta sospecha inicial.

TAMBIÉN LEE: ¡Cuidado con las estafas por WhatsApp! Esto debes hacer si fuiste víctima de fraude

En este caso particular, tras brindarle cuidados durante casi 60 días, Carmen finalmente pudo encontrar un hogar definitivo para el perro, ahora llamado Odín, hace exactamente 14 días.

El animal fue debidamente alimentado, se le practicó la cirugía de esterilización y ahora reside con un núcleo familiar que le brinda condiciones óptimas de existencia. La sugerencia final para la sociedad es validar la credibilidad de los perfiles digitales y constatar la existencia real del ser vivo que requiere auxilio.

