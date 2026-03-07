Nayarit es zona roja: Mujeres acusan que instituciones judiciales las violentan

En Nayarit la violencia de género sigue en escalada, hay zonas donde las mujeres salen únicamente al mandado y vuelven a casa, sitio donde en teoría están más seguras, pero no es así, porque en esa entidad, hasta las instituciones judiciales son acusadas de violentarlas.

En ese estado, 7 de cada 10 mujeres han sufrido violencia, de acuerdo con datos publicados por el Instituto para la Mujer Nayarita.

Araceli lo vivió, estuvo en una relación violenta y atrapada en un ir y venir de denuncias, pero hasta la fecha, no hay justicia para ella.

Actualmente representa a un colectivo contra la violencia vicaria, donde se ha dado cuenta que las instituciones como la Secretaría de las Mujeres son letra muerta.

“Te piden que vayas prácticamente con ojos morados, con golpes extremos, porque si no, se puede prolongar muchísimo. El tema de las amenazas lo toman como un juego, como ‘ay, pues así son todos (los hombres)’”, declaró.

Las mujeres en Nayarit aseguran que es necesario que alguien las respalde, no con un programa gubernamental que se queda en el papel, sino alguien cercano que les dé un abrazo y con instituciones que garanticen justicia.

¿Qué es la violencia vicaria en México?

La Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) reveló que en Nayarit, hasta 2021, el ámbito pareja es en el que las mujeres experimentan con mayor frecuencia algún tipo de violencia.

En esa encuesta, la última publicada por el INEGI, se indicó que 39.9% de las mujeres de 15 años y más que habían tenido una relación sentimental, sufrieron violencia por su pareja a lo largo de esas relaciones.

Un tipo de violencia a la que se enfrentan es la vicaria, que se refiere a la agresión no directa físicamente, que busca perjudicar a las mujeres a través de sus hijos o algún familiar cercano, como los padres o hermanos.

En este caso, el agresor amenaza a la otra persona con quitarle a sus hijos o con privar de la vida a un familiar, para provocarle sufrimiento.

El concepto se acuñó en el año 2012, por la psicóloga clínica Sonia Vaccaro y viene de la palabra “vicario”, que hace referencia a una persona que desempeña las funciones de otra.

La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia se reformó en 2024, para adicionar en el artículo 6 la violencia vicaria.