México regala 22 millones de libros de texto comunistas para adoctrinar niños en Cuba

El envío de libros de texto gratuitos desde México hacia Cuba no para. Ahora un nuevo cargamento que salió a inicios de enero de 2026, de acuerdo con una investigación de la organización Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad (MCCI).

Verónica Ayala, de MCCI, explicó a Azteca Noticias que el embarque salió de Veracruz en los primeros días de enero, el cual completa el contrato de 7.1 millones de ejemplares, firmado por la Comisión Nacional de Libros de Textos Gratuitos, un órgano descentralizado de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Este nuevo cargamento se suma al enviado en noviembre pasado, cuando el gobierno mexicano destinó más de 4 millones de libros a la dictadura de la isla.

Opacidad en la SEP: Omiten destino de 3 millones de libros en registros oficiales

Los tres millones de libros cubanos finalizaron la impresión acordada en el último contrato del gobierno mexicano que costó más de 189 millones de pesos, con cargo al erario, es decir, financiado por impuestos de los mexicanos.

La Secretaría de Educación Pública omitió en los documentos de esta segunda entrega que los libros escolares iban a Cuba. Sin embargo, el seguimiento de registros delató el destino final.

Más de 576 millones de pesos: Lo que la 4T ha gastado en libros para la isla

En el sexenio anterior, se financió la impresión de 15 millones de libros escolares enviados a Cuba, con un gasto de 387.4 millones de pesos. Así, los gobiernos de la Cuarta Transformación gastaron en total más de 576.8 millones de pesos en cerca de 22 millones de libros de texto.

¿Manual de adoctrinamiento? Expertos critican contenido financiado por México

Ayala alertó sobre el contenido: “Hay un grado también ahí de involucramiento o de implicación por parte de las autoridades mexicanas al estar imprimiendo este tipo de materiales, al estar financiando materiales que, de acuerdo con expertos, son para adoctrinar a las infancias cubanas”.

Mexicanos Contra la Corrupción cuestionó si México exporta un “manual de manipulación” al patrocinar millones de libros para la dictadura cubana. Los registros públicos confirmaron los envíos, pese a la omisión en documentos oficiales.

Ayala enfatizó: “Incluye también unas claves de referencia para la impresión de los distintos títulos, que estas claves son subsecuentes a las que incluían los materiales en los contratos anteriores firmados en el sexenio de AMLO”.

