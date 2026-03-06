“Abogadas, peritos e investigadoras": Madres de víctimas de feminicidio lo son todo y más que las autoridades

La realidad de la violencia de género y el feminicidio en el país se refleja en las historias de quienes ya no están y en el dolor de las familias que permanecen en una búsqueda incansable de justicia. Entre estas víctimas se encuentra Renata, quien contaba con apenas 13 años al momento de su muerte, así como Fernanda, una joven de 19 años que se preparaba para ser docente.

El luto también alcanza a los hogares de Alejandra y Lulú, mujeres de 20 y 25 años respectivamente, ambas caracterizadas por su esfuerzo laboral para proveer el sustento de sus descendientes. Estas cuatro vidas representan el rostro humano de una problemática que no distingue contextos ni aspiraciones y la de un país que no debe olvidar sus nombres.

Feminicidios en el país superan las cifras oficiales

En el municipio de Ixtapaluca, una madre relata el violento final de su propia hija, quien recibió dos impactos de bala, localizados en el tórax y en la región cefálica. El cuerpo fue hallado posteriormente en las aguas residuales del canal de San Isidro. Aunque el dictamen oficial sugería un fallecimiento por sumersión, los indicios señalan que la joven fue ahogada.

Este caso particular se suma a una estadística nacional alarmante, pues durante la administración federal anterior se contabilizaron formalmente 5200 casos de feminicidios en el territorio mexicano. No obstante, existe una fuerte crítica hacia estas cifras gubernamentales por ser consideradas distantes de la realidad. Las familias sostienen que el promedio oficial de 1.8 agresiones fatales diarias contra mujeres no refleja la magnitud verdadera de la crisis.

Las familias asumen roles que deberían corresponder al Estado en la búsqueda de justicia

El abandono institucional es un factor compartido por los deudos. Los padres de las víctimas denuncian que han tenido que asumir roles que corresponden al Estado, actuando como investigadores, peritos y abogados para avanzar en los procesos legales.

La respuesta de las autoridades suele ser la revictimización y el archivo prematuro de los expedientes. Además, se señala que las propuestas e iniciativas gubernamentales carecen de efectividad real al no contar con un presupuesto asignado, convirtiéndose únicamente en promesas vacías que no ofrecen protección ni soluciones a la población femenina.

La inseguridad como pan de cada día en la vida de las mujeres

La inseguridad se ha convertido en una constante que afecta a todas las mujeres sin excepción. Actualmente se ha encendido una alerta crítica ya que el peligro no se limita a un perfil o estereotipo específico. Cualquier mujer, sin importar su nivel socioeconómico o su rango de edad, se encuentra vulnerable ante esta violencia sistémica. No existen refugios seguros ante una amenaza que parece estar presente en todos los estratos de la sociedad.

En el contexto de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el sentimiento predominante entre las madres de las víctimas es la esperanza de un reencuentro espiritual y el anhelo de justicia.

Sus mensajes se dirigen hacia la memoria de sus hijas, prometiendo que el cuidado de los nietos está garantizado y que, en un futuro, volverán a estar juntas para no separarse nunca más. Mientras tanto, el reclamo por un sistema que deje de ignorar sus carpetas de investigación permanece vigente.

