Desabasto de vacuna contra virus sincitial pone en jaque la salud neonatal en México

La integridad física de la niñez mexicana atraviesa un periodo de incertidumbre debido a la amenaza que representa el virus sincitial respiratorio, una patología que se suma a la preocupación existente por el sarampión.

Durante el ciclo epidemiológico 2025-2026, las autoridades sanitarias ya han contabilizado más de mil 800 diagnósticos positivos. Este agente infeccioso castiga con especial dureza a quienes se encuentran en los márgenes de la vida, específicamente a infantes menores de dos años, con un énfasis alarmante en aquellos que presentan antecedentes de prematurez.

Vulnerabilidad extrema en cuidados intensivos

Un testimonio doloroso de esta realidad es el de una madre cuya hija se encuentra actualmente bajo vigilancia médica constante debido a complicaciones derivadas de su nacimiento anticipado. La mujer manifiesta su angustia ante la carencia de defensas de la menor contra cuadros graves como la neumonía o la bronquitis, consecuencia directa de no haber tenido acceso a una inmunización previa.

La pequeña permanece en la unidad de terapia intensiva, evidenciando que este sector de la población requiere una vigilancia clínica mucho más estricta por su fragilidad intrínseca.

Aunque el sector privado cuenta con existencias de este biológico para lactantes, el Estado mexicano ha dado un paso histórico al integrar por primera vez esta vacuna en los lineamientos del programa de inmunización universal para el presente ciclo.

El miedo que se respira en los hospitales por ausencia de vacunas

La estrategia consiste en inocular a las mujeres embarazadas para que el beneficio inmunológico se transfiera al neonato, otorgándole una cobertura de protección que debería extenderse durante sus primeros seis meses de vida. Los protocolos vigentes indican que la administración de esta dosis debe efectuarse preferentemente entre el mes ocho y el mes nueve del periodo de embarazo.

Sin embargo, tras inspecciones realizadas en diversos centros sanitarios de la Ciudad de México, se ha constatado que el medicamento es totalmente inexistente en los anaqueles públicos. El personal encargado de estas unidades de salud reportó que no disponen de la sustancia y desconocen cuándo se normalizará el suministro.

Según los testimonios del personal, se requiere todavía de una etapa de capacitación y estudio antes de implementar la aplicación. Expertos en la materia señalan que, para que la distribución sea efectiva, el fármaco debe figurar primero en los compendios nacionales de medicinas para proceder con la compra formal a las entidades laboratoriales.

Una espera crítica para millones de familias

Bajo este panorama de carencia, las familias de los dos millones de infantes que nacen cada año en territorio nacional —según cifras de la Secretaría de Salud Federal— aguardan por una solución definitiva.

Las madres mantienen la esperanza de que en el transcurso de este 2026 se logre la cobertura total para las embarazadas antes de que inicie la temporada alta de afecciones respiratorias, la cual suele presentarse a partir de los meses de octubre y noviembre. El reto actual es garantizar que este avance normativo no se limite a una redacción en el papel, sino que se convierta en una realidad hospitalaria.

