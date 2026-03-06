¿De dónde son las jacarandas? Todo lo que debes conocer sobre este árbol

Cada año, la Ciudad de México (CDMX) adquiere un color muy especial, es el morado de las jacarandas, ¿pero qué tiene este árbol que atrapa tantas miradas? Te decimos los datos más impresionantes y de dónde son, para que sepas todo sobre las verdaderas protagonistas de la primavera.

“Están muy bonitas, me gusta mucho el color lila que tienen y, pues, me gusta la primavera, porque es cuando se empiezan a notar un poquito más en los árboles”, dijo Luciana, que al igual que muchas personas, reconoce la belleza que aporta este ejemplar.

¿De dónde son las jacarandas?

Antes del siglo XX, estos árboles no existían en nuestro país, ya que son originarios de Brasil, donde las conocen como Yacarandá y también llenan de vida las calles. Pertenecen a la familia Bignoniaceae, una especie que se caracteriza por tener flores con forma de “campana”.

Se cree que fue el jardinero japonés Tatsugoro Matsumoto quien los trajo en 1896, cuando llegó a nuestro país gracias al hacendado hidalguense Jesús Landero, para dedicarse al diseño de jardines con influencia de su cultura.

¿Sabías que las jacarandas llegaron a México gracias al jardinero japonés Tatsugoro Matsumoto?

Las jacarandas florecen igual que los cerezos japoneses en esta temporada 🌸. Matsumoto conveció a Álvaro Obregón de plantarlas en las grandes avenidas de CDMX y el resto es historia💜 pic.twitter.com/JfqhvQNt7w — Marisol Calva 💚 (@Marisol_Calva) March 23, 2025

Landero fue quien presentó al presidente Porfirio Díaz con el jardinero Matsumoto, que recibió la misión de embellecer los jardines del Castillo de Chapultepec, pero su trabajo fue interrumpido por la Revolución Mexicana.

En 1921, al terminar el conflicto armado, el presidente Álvaro Obregón le pidió al jardinero japonés que decorara las avenidas más transitadas y posiblemente, inspirado por la nostalgia de los cerezos japoneses, comenzó a plantar jacarandas.

Durante el gobierno del presidente Pascual Ortiz Rubio, se buscó que Japón le regalara a México árboles de cerezo; sin embargo, Matsumoto comentó que no podrían adaptarse al clima local y se eligieron las jacarandas, que crecieron sin problema en el suelo capitalino.

En la historia no podemos dejar fuera a Miguel Ángel de Quevedo, un ingeniero mexicano que fundó los viveros en Coyoacán y estudió las condiciones del suelo para plantar jacarandas en avenidas como Reforma y el Parque México, de la colonia Condesa.

Jacaranda: Nombre científico y características

El nombre de este árbol proviene del guaraní y significa “fragante”, aunque es originaria de Brasil, en nuestro país es considerada como una especie exótica, famosa por sus flores moradas que miden entre 4 y 5 centímetros.

“Es un árbol grande, arriba de 15 metros, tiene también una copa redondeada que llega a alcanzar entre unos 10 o 12 metros, es un árbol robusto”, explicó Ivonne Olalde, bióloga del Jardín Botánico de la UNAM.

Su llamativo color se debe a sustancias llamadas antocianinas, que absorben partes de luz blanca y reflejan el resto; es ese reflejo lo que nuestros ojos perciben como un tono lila.

Jerónimo Reyes, biólogo del Jardín Botánico de la UNAM, precisó que las jacarandas dan flores dos veces al año, en primavera y en otoño; sin embargo, desde hace algunos años presentan un florecimiento prematuro.

Beneficios… ¿y peligros por floración prematura de las jacarandas?

Estos bellos y llamativos árboles no solo dan color, también tienen beneficios medicinales, sirven para regular la temperatura, actúan como una barrera contra el viento, capturan carbono y ayudan a mejorar la calidad del aire.

Sin embargo, hay algo que preocupa y es que sus flores están apareciendo antes de que inicie la primavera, lo cual refleja las consecuencias del cambio climático y aumento de las temperaturas.

Actualmente, la jacaranda ya se considera una especie invasora, porque comenzó a dispersarse sin control y esto rompe las dinámicas naturales de animales, bacterias y hongos, apuntó la Universidad Nacional Autónoma de México.

Cuando existe un florecimiento prematuro, se afecta el ciclo de vida de los polinizadores, el crecimiento de otras plantas y procesos largos como la formación de suelo.

Es una realidad que la jacaranda cada año nos llena de alegría por su vibrante color, pero también es importante recordar que el cambio climático está impactando en un árbol que se ha colocado como el favorito de la CDMX.

