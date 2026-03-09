“No han muerto, las han asesinado”: El motivo por el que miles de mujeres marchan cada 8M en México

“Luchamos por ella y por todas”. Como cada 8 de marzo (8M), más de cien mil mujeres, jóvenes, niñas y adultas mayores tomaron las calles de la CDMX para transformar el miedo en un grito de justicia, transformando el asfalto en un río de color morado, pero ¿por qué salen a protestar cada Dia Internacional de la Mujer?

“Decir de alguna forma a las otras mujeres que no están solas, que las apoyamos”, compartió una pequeña que asistió a la marcha del 8M.

Más que una protesta: Por esta razón miles de mujeres salen a marchar cada 8M en México

La marcha del 8M no sólo es un espacio de protestas, pues se ha convertido en un espacio de sororidad y hermandad, un espacio en el que miles de mujeres pueden caminar seguras, libres y sin miedo, pero ¿por qué motivo salen a las calles?

El miedo a salir a las calles, la violencia, los casos de niñas abusadas sexualmente y la exigencia de justicia, son algunas de las razones principales por las que miles de mujeres salen a marchar cada Día Internacional de la Mujer, compartiendo historias de acoso, desaparición y casos de feminicidios.

“Se siente un apoyo que no se siente en ningún otro lugar y es el único día del año en el que podemos venir a caminar sin miedo”, explicaron Constanza y Julieta, asistentes a la marcha.

Y es que la violencia contra la mujer, es sólo la punta del iceberg, pues a la marca del 8M también asisten mujeres indígenas y aquellas que luchan por la equidad laboral, vivienda, derecho a elección, libertad y la equidad de genero.

“Por la libertad de las mujeres, porque tenemos que salir a las calles sin miedo”, explicaron.

Multitudinaria marcha del 8M en CDMX...



Alrededor de 120 mil mujeres, niñas y adultas mayores tomaron las calles de la Ciudad de México para exigir justicia, seguridad y derechos.



La movilización recorrió Paseo de la Reforma hasta el Zócalo, entre consignas, pancartas y el… pic.twitter.com/MU6nK1sfSo — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) March 9, 2026

Violencia contra la mujer en México: 16 mujeres son asesinadas al día

En 2025 se registraron alrededor de 75 feminicidios, 2 mil 73 homicidios dolosos y 3 mil 207 homicidios culposos, lo que nos da un total de 6 mil 5 muertes, lo que se traduce a 16 mujeres asesinadas al día, según el informe Violencia contra las Mujeres de la Secretaría de Seguridad.

Por otro lado, la vergüenza, el miedo a represalias y la desconfianza al sistema judicial, impiden que muchas mujeres denuncien la violencia y el abuso que viven, esto según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Estas cifras nos ayudan a dimensionar la violencia que viven miles de mujeres en México; sin embargo, más allá de números, hablamos de madres, hermanas e hijas.

El grito de las madres buscadoras, familiares de víctimas de feminicidios y mujeres cansadas de la violencia de género

“No han muerto, las han asesinado”. A la marcha del 8M se unen contingentes de madres buscadoras, colectivos de familiares de víctimas de feminicidios, víctimas de distintos tipos de violencia, además de miles de mujeres que no quieren que estas historias de terror se sigan repitiendo.

“Cuando nuestras hijas desaparecen, cuando nuestra niñez está en peligro (...) No pueden salir ni al pan porque nos las desaparecen”, expresó una madre buscadora. Su hija desapareció en el Ajusco en 2017.