Sarampión en Veracruz: hay 3 municipios en alerta tras dos fallecimientos

El brote de sarampión en Veracruz mantiene bajo vigilancia al sistema de salud. Ante la presencia de casos en el Centro Estatal de Cancerología (CECan) “Dr. Miguel Dorantes Mesa”, IMSS Bienestar reforzó las medidas para detectar nuevos contagios y evitar que el virus siga circulando.

Al corte del 16 de septiembre, la Dirección General de Epidemiología reportó 16 casos confirmados de sarampión, dos casos en estudio y dos defunciones en la entidad.

De los casos confirmados, 12 corresponden a personal de salud, tres a pacientes y uno a un familiar de un paciente. También se reportaron dos defunciones: una paciente de 10 años que recibía tratamiento por linfoma no Hodgkin y un paciente de 22 años, cuya defunción todavía está pendiente de dictaminación, prevista para el 17 de septiembre.

¿Qué medidas se implementaron en el hospital?

En el CECan se establecieron filtros sanitarios antes del ingreso, aislamiento de pacientes, uso de equipo de protección y una ruta específica para trasladar a personas con casos probables o confirmados.

También se intensificó la búsqueda de casos, el seguimiento de contactos y la capacitación de personal, pacientes y familiares.

¿Dónde se están aplicando vacunas contra el sarampión?

IMSS Bienestar instaló bloqueos vacunales en zonas relacionadas con los casos positivos, principalmente en Martínez de la Torre, Xalapa y Coatepec. Estas acciones también se extendieron a municipios donde se detectó baja cobertura de vacunación.

La institución pidió a la población revisar su esquema y acudir a las unidades de salud cuando corresponda recibir la vacuna. El biológico es gratuito.

¿Cuáles son los síntomas del sarampión?

El sarampión suele comenzar entre 7 y 14 días después del contacto con el virus. Los primeros síntomas pueden parecer los de una infección respiratoria común: fiebre alta, tos, escurrimiento nasal y ojos rojos o llorosos.

Después pueden aparecer pequeñas manchas blancas dentro de la boca y, unos días más tarde, el característico sarpullido, que generalmente comienza en la cara y se extiende hacia el resto del cuerpo.

La enfermedad puede provocar complicaciones, entre ellas neumonía y encefalitis, especialmente en personas vulnerables.