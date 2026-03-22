¿Persecución fiscal? SAT castiga organizaciones sociales mientras agiliza registro a organización de AMLO

El Servicio de Administración Tributaría (SAT) canceló los permisos de más de cien organizaciones de la sociedad civil para recibir donativos deducibles de impuestos, argumentando que no cumplen los requisitos de la ley vigente.

Y la cosa se pone peor, el SAT amenazó que si en doce meses no regularizan su situación deberán transferir su patrimonio a otra donataria autorizada, por lo que las organizaciones se ven acorraladas.

Por otro lado, con una velocidad extraordinaria, se dio autorización a una donataria que recaudará dinero para la dictadura cubana.

Estas son las organizaciones afectadas por el SAT

Entre las organizaciones afectadas por el Servicio de Administración Tributaria, destacan lo siguiente:

México Primero: Enfocada en el derecho a la educación.

Enfocada en el derecho a la educación. México Evalúa: Con amplios análisis de políticas públicas, impunidad y corrupción.

Con amplios análisis de políticas públicas, impunidad y corrupción. Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO): Con trabajos en economía, energía y género.



Entre las organizaciones afectadas, también está Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad. Adicionalmente, el SAT dio de baja DEFINITIVA a otras 13 asociaciones del padrón de donatarias.

SAT autoriza en tiempo récord organización de ayuda a Cuba vinculada a AMLO

La estricta revisión del Servicio de Administración Tributaria sobre el cumplimiento de los requisitos fiscales a más de cien ONG’s contrasta con la velocidad con la que se creó y autorizó como donataria a la Organización “Humanidad con América Latina”, que promueve el ex presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Una A.C, para recaudar dinero a favor de la dictadura socialista que tiene sometido al pueblo de Cuba, desde el pasado 17 de febrero de 2026.

Su registro ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) se formalizó el pasado 9 de marzo de 2026, el mismo día obtuvo la autorización, cuando el trámite puede tomar meses o incluso años.